Les cheminots payés pendant les grèves? C'est une idée reçue, qui circule largement malgré les désintox. Nous avions déjà consacré un article à ce sujet dans Libération en 2016.

Les articles L2512-1 à 5 régissent les conditions du droit de grève pour les fonctionnaires et les employés des «entreprises, organismes et établissements (...) chargés de la gestion d'un service public». L'article 5 dispose:

L'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire

Plus précisément, l'article 10 de la loi de 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports dispose que:

La rémunération d'un salarié participant à une grève, incluant le salaire et ses compléments directs et indirects à l'exclusion des suppléments pour charges de famille, est réduite en fonction de la durée non travaillée en raison de la participation à cette grève.

Comme nous l'avons déjà expliqué, à l’époque de cette loi, nombre de commentateurs avaient alors ironisé sur le fait qu’il était inutile de fixer dans la loi quelque chose qui y figurait déjà. Ainsi, le site vie-publique.fr, dans l’article qu’il consacre à la loi sur le service garanti, note que «le texte réaffirme enfin que les jours de grève ne peuvent donner lieu à paiement».

L'impact du mouvement sur la paie des agents pourrait même être un élément d'explication du format inédit de la grève perlée (deux jours de grève, trois jours de travail) qu'ont décidée les syndicats, à en croire un mail interne à la CGT-Cheminots, révélé par le Parisien :

La stratégie mise en place par la première organisation syndicale de la SNCF est claire : perturber au maximum la circulation des trains tout en limitant l’impact financier pour les grévistes

Le délégué CGT, auteur du courrier électronique, y explique :

«Hormis une poignée d’agents, nous sommes incapables de tenir au-delà de 15 jours de grève et nous savons que face à un gouvernement déterminé comme celui que nous avons actuellement il nous faudra tenir bien plus longtemps». Et d'ajouter, selon le Parisien, que grâce aux grèves perlées : «Nous pouvons tenir trois mois tout en ayant quasiment le même impact qu’une grève reconductible classique».

Comme dans toutes les grèves, des caisses de solidarité ou «caisses de grève» pourraient en revanche être mises en place afin d'aider les cheminots qui risquent malgré tout de perdre une part non négligeable de leur salaire. Sud Rail confirme à CheckNews que de telles caisses pourraient être mises en place au niveau local (et non fédéral). Les autres syndicats ne nous ont pas répondu sur ce point.

Pauline Moullot

