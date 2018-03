Bonjour,

Il existe effectivement un compte Twitter au nom de Parti Juche de France (PJF). Ce dernier est très actif et publie très régulièrement des photos du président nord-coréen Kim Jung Un, ainsi que des messages de propagande pro-régime. Le ton sérieux employé dans les messages laisse à penser qu'il ne s'agit pas d'un compte humoristique se moquant du régime autoritaire. Il a été créé en juin 2012 et compte aujourd'hui plus de 5000 abonnés. Le site internet qui lui est associé est un wordpress très épuré, présentant le parti et deux des membres de la dynastie des Kim : Kim Il Sung et Kim Jung Il. Le culte du parti est voué au Juche, une idéologie développée par l'ancien président nord-coréen Kim Il-Sung, prônant l'autocratie, qui est au fondement du régime de la république populaire démocratie de Corée et qui constitue la ligne directrice du Parti du travail de Corée. Selon le site, le parti aurait été créé en 2007 par un certain Philippe Lefebvre, qui le préside, et Jérôme Bernard. Stéphane Ferreira serait de son côté le secrétaire général. Sans photo ni coordonnées, il est impossible toutefois de retrouver leur trace.

Le militant EELV Adrien Saumier, adjoint au maire de la 13ème circonscription de Paris et auteur de plusieurs billets pour Le Plus de l'Obs, avait effectué sa propre enquête en 2013 sur le précédent site du parti, qui, manifestement, n'existe plus aujourd'hui. Le blogeur explique toutefois que la photo associée au président du PJF Philippe Lefebvre- aujourd'hui disparue dans la nouvelle version du site - était en fait issue d'un site internet russe. Le prétendu Philippe Lefebvre expliquera plus tard dans un communiqué (que le blogueur à copié) qu'il avait sciemment donné un faux nom pour garder son anonymat.

Sur le compte Twitter, comme sur le site, aucune photo ne représente de militants en France, ni de candidats à une élection quelconque. Après vérification dans le catalogue des comptes des partis politiques mis à jour le 20 mars 2018, la commission nationale des comptes de campagnes des partis politiques (CNCCPP) a indiqué qu'il n'existe pas de Parti Juche de France.

En 2013, TV5Monde avait interviewé un jeune homme se prétendant membre du Parti Juche de France. Voici ce qu'il disait à propos du PJF :

C’est un petit parti constitué d’une centaine de membres au niveau national, et créé en 2007 par l’actuel président Philippe Lefebvre, et l’actuel secrétaire général Stéphane Fereira. La moyenne d'âge des militants est comprise entre 20 et 50 ans. Nous nous réunissons chaque année lors de nos Universités d’été ; et nous nous revendiquons des idées du Juche qui est, à proprement parler, l’idéologie nord-coréenne représentée par son créateur Kim Il-Sung, le fondateur de la RPDC, la République Populaire et Démocratique de Corée du Nord. Pour faire passer ces idées, nous organisons essentiellement des pétitions dans la rue, pour interpeller les gens.



Nous ne sommes pas reconnu officiellement par la Délégation de Corée du Nord à Paris. Nous sommes un parti français, nous n’avons pas être reconnu ni par cette Délégation, ni par Pyongyang. Nous ne sommes pas l’organe représentatif de la Corée du Nord en France.

Le militant précisait également :

Nous nous distinguons par ailleurs du Parti Juchéen, qui n’existe que par un blog faiblement alimenté. Les militants de ce parti nous causent beaucoup de tort dans la mesure où ils racontent des énormités sur leur compte Twitter notamment.

Un autre compte Twitter au nom de Parti Juchéen existe en effet depuis 2009. Ce compte a été créé en 2009 et possède également un site wordpress, encore plus maigre que celui du PJF. Le parti est également absent de la liste des partis politiques reconnus par la CNCCPP. Le journal en ligne Slate s'était déjà penché sur la question en 2012, et en était arrivé à la conclusion que le parti juchéen de France est un fake. Patrick Kuentzmann, secrétaire général de l'Association d'amitié franco-coréenne (AAFC), déclarait d'ailleurs :

« Pour moi, ce n’est qu’un groupe d’adolescents qui cherche à créer le buzz. »

Contacté par Checknews, le président de l'AAFC, Benoît Quennedey explique que les deux «partis» ne doivent pas être pris au sérieux. Selon lui, il s'agit d'une « mauvaise blague potache ». Et d'ajouter que « les autorités nord-coréennes n'ont jamais favorisé, en France ou ailleurs, la création de formations politiques qui défendraient les idées du Juche ».

En résumé, il n'existe formellement aucun parti Juche de France, ni parti Juchien. Mais des comptes twitter et sites Internet administrés par des anonymes dont il est impossible de mesurer le sérieux.

Cordialement,

Marie-Perrine Tanguy