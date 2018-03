Bonjour,

Non, on ne peut pas vraiment dire qu'Alexis Corbière était payé à chacun de ses passages radio/télé pendant la campagne présidentielle, comme cela a parfois été résumé.

Votre question fait référence aux informations qui circulent depuis quelques jours sur les conditions de rémunération d'Alexis Corbière, aujourd'hui député insoumis, pendant la campagne présidentielle.

Dans une enquête publiée le 16 mars, le Monde révèle avoir eu accès aux factures du compte de campagne de Jean-Luc Mélenchon. On lit dans l'article :

A l’époque, M. Corbière a été payé pour chacun de ses passages télévisés et radio, ainsi qu’en attestent les factures du compte de campagne de Jean-Luc Mélenchon qu’a pu consulter le Monde, mercredi 14 mars. Elles ont été réglées par l’Association de financement de la campagne présidentielle de M. Mélenchon (AFCP JLM 2017), avant d’être remboursées, au titre des frais de campagne, par l’Etat. Une interview à «C dans l’air» sur France 5, suivie de l’enregistrement de «Zemmour et Naulleau» sur Paris Première, le 10 octobre 2016 ? 205 euros. Une prise de parole dans l’émission «Les Informés» de Franceinfo le 14 novembre 2016 ? 205 euros. Un passage comme «invité principal» de la matinale de France Inter le 1er janvier 2017 ? 205 euros. Et chaque intervention médiatique à l’avenant, sur les ondes de RFI, de RTL ou de LCP comme sur les plateaux de BFM-TV, de LCI ou des «Grandes Gueules» de RMC… En fait, les interventions médiatiques de M. Corbière ont toutes été facturées de la même façon, à la journée, et au même tarif de 205 euros. Et ce, est-il précisé dans les factures, au titre du temps consacré à la «préparation et lecture d’argumentaires, enregistrement et déplacement», soit, à chaque fois, «sept heures» de travail.

Mais cela ne signifie pas exactement qu'Alexis Corbière, sous statut d'auto-entrepreneur, était facturé à chacune de ses interventions. En fait, comme cela est suggéré un peu plus loin dans l'article du Monde, ce n'est pas à chaque passage télé et radio (comme cela est pourtant écrit dans le même article) que Corbière était rémunéré.

Corbière a en effet touché, explique toujours le Monde, «une rémunération brute stable de 2 050 euros mensuels», et ce quel que soit le nombre de ses interventions. En fait, le député insoumis a facturé pendant sept mois, d’octobre 2016 à avril 2017, dix journées à l'association de financement de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Il a par ailleurs, écrit le Monde, obtenu exactement la même somme de la part de Mediascop, la société de communication de Sophia Chikirou, également directrice de la campagne présidentielle de M. Mélenchon.

Ce qu'on retrouve d'ailleurs dans la déclaration du député insoumis à la Haute Autorité à la transparence de la vie publique. En sept mois, Alexis Corbière a perçu 287 00 euros, soit 4 100 euros mensuels, correspondant à deux versements de 2 050 euros bruts.

Contacté par CheckNews, l'intéressé explique :

En effet j'ai limité mes honoraires à 2 050 € bruts par mois (1 550 € nets), pour 10 jours par mois. Et je facturais seulement 205 € brut, quel que soit le nombre d'apparitions médiatiques effectuées dans la journée.

En clair, non seulement Corbière ne facturait pas toutes les interventions qu'il pouvait faire (puisqu'il ne facturait que 205 euros une journée dans laquelle il était amené à faire plusieurs interventions), mais il ne facturait pas non plus toutes les journées où il intervenait, plafonnant le nombre de journées facturées à dix par mois.

A la question, posée par CheckNews : «Vous plafonniez donc le nombre de journées facturées à dix par mois. Ce qui signifie qu'il y a donc eu des journées où vous étiez amené à intervenir dans les médias et que vous ne facturiez pas, pour ne pas dépasser ce plafond ?», Alexis Corbière a répondu : «De facto.»

Un simple regard sur les archives du site Politiquemedia (qui ne recense pas TOUTES les interventions) comptabilise, par exemple pour les mois de mars et d'avril 2017, non seulement plus de 10 interventions par mois, mais aussi plus de dix journées avec au moins une intervention.

En clair le mode de rémunération d'Alexis Corbière l'a bien amené à facturer des journées d'interventions dans les médias, sans pour autant qu'on puisse dire qu'il faisait payer chacun de ses passages.

