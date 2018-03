Bonjour,

Comme nous l'évoquions sur Libération, les températures ont commencé à chuter ce week-end entre 6°C et 7°C en dessous des normales saisonnières. Il est activé au niveau départemental par les préfectures lorsque les températures sont négatives le jour et comprises entre -5°C et 10°C la nuit pendant au moins deux jours. En Ile-de-France, 1 717 places d'hébergement supplémentaires ont été ouvertes, samedi 17 mars, dont 955 à Paris. Elles s'ajoutent aux 4 258 places d’hébergement d’urgence ouvertes en Ile-de-France dans le cadre du plan hiver lancé le 1er novembre.

Les places supplémentaires sont ouvertes grâce à la réquisition de bâtiments le plus souvent publics comme les gymnases, les salles municipales ou encore les mairies d'arrondissement à Paris. Il arrive aussi que des espaces privés soient réquisitionnés comme en février dernier où une halle d’exposition de 4 000 m², située Porte de la Villette, avait été mise à disposition par GL Events. Pendant cette période, «les activités des lieux sont suspendues par la force des choses», a indiqué la préfecture d'Ile-de-France.

Ci-dessous, vous pouvez voir un gymnase réquisitionné à Monptellier lors du dernier plan grand froid, en février :

❄️Dans le cadre du plan #GrandFroid, le Gymnase E.Gambardella est mis à disposition des personnes vulnérables depuis ce soir. Le Département est également en vigilance orange "Neige & Verglas" depuis aujourd'hui 16h00, informez-vous sur la situation

