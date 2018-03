Bonjour,

Mayotte est devenu le 101e départment français le 31 mars 2011, suite à un référendum organisé en 2009. Le oui l'avait emporté à 95,2%, avec 61,02% de participation.

Pour le Sénat, dans un rapport d'information de 2012, «Mayotte a exprimé pendant plus de 160 ans un attachement indéfectible à la France. La départementalisation était revendiquée par les Mahorais comme le moyen de s'ancrer dans les institutions républicaines et de construire un avenir meilleur». Regardons donc pourquoi ce référendum a été organisé.

En 1974, une consultation sur l'indépendance est organisée dans les quatre îles de l'archipel des Comores. Le oui l'emporte avec 95% des voix dans toutes les îles de l'archipel sauf à... Mayotte, où le non l'emporte à près de 64%.

La loi du 3 juillet 1975 sur l'indépendance des Comores conditionne alors l'indépendance de l'île à un projet de constitution qui devra être approuvée «île par île». Les Comores déclarent leur indépendance dans la foulée, le 6 juillet 1975.

La loi du 31 décembre 1975 relative aux conséquences de l'autodétermination des îles des Comores dispose alors que «dans les deux mois qui suivent la promulgation de la présente loi, [...] la population mahoraise sera appelée à se prononcer sur le point de savoir si elle souhaite que Mayotte demeure au sein de la République française ou devienne partie au nouvel Etat comorien». C'est chose faite le 8 février 1976: un second référendum sur le maintien de Mayotte dans la République française vote oui à 99,4%.

Pourquoi Mayotte reste-t-elle française? Dans un reportage du JT de TF1 en 1975, le fondateur du mouvement populaire mahorais (MPM) Marcel Henry explique:

Nous nous trouvons sous dépendance française depuis plus d’un siècle. Nous n’avons jamais eu à nous en plaindre ; alors que l’autonomie interne qui date d’une quinzaine d’années, nous avons eu à subir des répressions sanglantes. On a connu des répressions assez féroces de la part du gouvernement comorien. Alors, quand on fait le parallèle entre les deux régimes, nous préférons de beaucoup dépendre encore de la France.