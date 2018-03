Bonjour,

Votre question était initialement posée ainsi : «Est-il vrai que l'ESJ Lille a refusé un brillant candidat en raison de son handicap?» Elle renvoyait vers ce post Facebook.

Le post en question fait en fait référence à L'Ecole supérieure de journalisme de Paris. Malgré l'homonymie, il ne faut pas confondre les deux établissements. L'ESJ Lille est l'une des 14 formations reconnues par la Commission nationale des métiers du journalisme. Ce qui n'est pas le cas de l'ESJ Paris. L'école lilloise, consciente des risques de confusions, s'était fendue d'un communiqué assez sec, en 2015, quand l'ESJ Paris avait ouvert une formation appelée... ESJ Paris-Grand Lille (située à Villeneuve-d'Ascq, et pas à Lille même, comme l'est l'ESJ Lille).

Sur le fond, à présent: l'ESJ Paris a bien renoncé à accepter un candidat. Motif ? Celui-ci se déplace en fauteuil roulant, et, selon le mail que lui a envoyé la direction, «les locaux de l'école comportent de nombreux escaliers, y compris l'accès de la rue, cela risque d'être très compliqué et difficile pour [lui].»

Ce mail, signé de la responsable des admissions, a été largement partagé sur les réseaux sociaux par Thierry Rousset, qui se présente comme le père de l'élève refusé. Depuis la publication de cet échange, l'ESJ Paris a été abondamment critiquée en ligne.

Contactée, l'administration de l'école nous fait cette réponse:

Oui ce mail que l'on voit partout en ligne est authentique. Il y a un vrai problème d'accessibilité dans cette école. Il y a des escaliers partout, nous sommes sur plusieurs étages... Pendant un an, un cabinet d'architecte a cherché une solution, sans en trouver. Et aujourd'hui nous en avons mis un autre sur le coup. On se donnait six mois pour effectuer les études nécessaires, mais vue la polémique, peut-être qu'on devra accélérer. On n'exclut pas de déménager s'il n'est pas possible de réaliser les aménagements d'accessibilité nécessaires.