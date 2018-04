Bonjour,

Votre question porte sur le carcactère obligatoire (ou pas) de l'ouverture à la concurrence du trafic ferroviaire au regard des textes européens, et en particulier au regard du règlement «obligation de service public» (OSP), modifié lors de l'adoption du quatrième paquet ferroviaire en 2016, et qui concerne le transport ferroviaire régional. Ce règlement comporte bien des exceptions rendant possible des attributions directes de marchés sans passer par des appels d'offre, mais ces dérogations ci sont suffisamment restrictives pour ne pas permettre, selon les juristes contactés par Checknews, d'envisager réellement la conservation du monopole de la SNCF sur le transport régional. D'autant que ce dernier n'est pas souhaité par de nombreuses régions.

L'ouverture à la concurrence est un des quatre piliers de la réforme ferroviaire. Les articles 2 à 5 de cette dernière autorisent la transposition dans la loi française du «quatrième paquet ferroviaire», l’ensemble de textes européens régissant l’arrivée de la concurrence. Ce dernier précise notamment qu'à compter de 2023, l'ouverture à la concurrence devient la règle dans l'attribution des marchés de service public ferroviaire, notamment pour le transport régional.

Dans un communiqué en date du 30 mars, le ministère des transports présente l'ouverture comme actée par les textes européens. «La concurrence dans les trains, ce n’est pas une nouveauté : elle a été décidée par tous les pays européens en 2015 et elle est attendue depuis longtemps par les Régions», et en précise le calendrier.

Une ouverture à la concurrence entre 2019 et 2039

Concernant les services commerciaux (c'est à dire les TGV), il est écrit :

Le Gouvernement ouvrira à la concurrence le TGV dès la fin de l’année 2020, afin d’offrir davantage de choix aux voyageurs, de nouveaux services et de nouvelles offres, tout en permettant à la SNCF de maintenir son offre.

Concernant les trains régionaux (TER), il est écrit :

A partir de décembre 2019, les régions qui le souhaitent pourront organiser des appels d’offres afin de pouvoir réaliser des premières mises en concurrence. Mais les régions qui le souhaitent pourront continuer d’attribuer directement des contrats à la SNCF jusqu’en décembre 2023, pour une durée maximale de 10 ans.

Et pour le Transilien :

Pour les nouvelles lignes créées entre décembre 2019 et décembre 2023 (nouvelles lignes de tram-train T12 et T13) le choix sera laissé à IDF Mobilités entre l’attribution directe à SNCF Mobilités ou l’attribution après mise en concurrence. Pour les lignes existantes, en dehors des lignes RER : IDF Mobilités pourra ouvrir progressivement à la concurrence entre décembre 2023 et décembre 2033. Les lignes RER C, D et E pourront ensuite être progressivement ouvertes à la concurrence Pour les lignes RER A et B (dont l’exploitation est partagée entre RATP et SNCF Mobilités), la concurrence devra être ouverte en décembre 2039.

La CGT conteste le caractère obligatoire de l'ouverture

La CGT, dans son contre-projet de réforme ferroviaire, conteste l'argument selon lequel la France serait tenue d'ouvrir à la concurrence, en mettant en exergue quelques passages du règlement OSP, modifié lors de l'adoption du quatrième paquet ferroviaire en 2016. A noter que le règlement OSP concerne les trains régionaux.

Voilà ce qu'écrit la CGT :

Il existe bien des dérogations prévues par le règlement

La CGT n'est pas seule à mettre le doigt sur ces exceptions qui peuvent permettre, selon le règlement, à des régions d'attribuer un marché directement sans appel d'offre.

Ainsi, au moment de l'adoption du paquet ferroviaire, Laurent Mazille, directeur des relations institutionnelles chez Transdev, qui se positionne comme un concurrent potentiel de la SNCF, avait évoqué ces exceptions, non pour s'en féliciter, mais pour les déplorer :

Le résultat global est mauvais pour le ferroviaire. Nous ne pouvons que déplorer son manque d'ambition par rapport au texte initial de la Commission de 2013 en raison de l'influence de plusieurs États membres, qui ont essayé de freiner l'ouverture à la concurrence. Nous regrettons, en particulier, que cet accord sur le volet politique du quatrième paquet introduise des exceptions à la règle d'attribution des marchés après appel d'offres, des périodes de transition plus longues ainsi qu'un contrôle affaibli des entreprises intégrées.

Dans une note consacrée à l'ouverture à la concurrence, l'association des «régions de France» insistaient en janvier aussi sur ces dérogations, en demandant au législateur français d'en tenir compte et de ne pas aller au delà des textes européens. Cette position s'explique ainsi : certaines régions sont moins pressées que d'autres (certaines ne l'étant pas du tout) de mettre la SNCF en concurrence.

Le cadre national doit parallèlement permettre aux Régions qui le souhaitent d’ attribuer jusqu’à fin 2023 un contrat d’exploitation directement à l’opérateur historique. Par ailleurs, le droit français ne doit pas aller plus loin que le texte communautaire. Il ne doit donc pas interdire le recours aux exceptions prévues par le ROSP, permettant l’attribution directe sous certaines conditions après 2023.

Le gouvernement lui même, dans sa communication du 30 mars, promet de tenir compte de ces possibles dérogations dans la transposition législative, en précisant qu'il ne pourra s'agir que de situations «très spécifiques»

Il sera permis aux régions d’utiliser des exceptions prévues dans le règlement européen, dans des situations très spécifiques (petits réseaux, complexités géographiques, etc.)

Des dérogations à la portée limitée, selon l'association «Régions de France»

Le débat porte sur le niveau de ces dérogations. Le gouvernement insiste donc sur les situations «très spécifiques» pouvant justifier les dérogations, là où la CGT y voit un moyen de «préserver un service public du ferroviaire». Cette dernière analyse est contestée par plusieurs avis juridiques, et notamment celui de «Régions de France». Une note de l'association à laquelle Checknews a eu accès porte spécifiquement sur l'analyse de la CGT, et la conteste. Selon ce document, «Une analyse conduit à la conclusion suivante : il est inutile de vouloir « ruser » avec le texte européen», même «si quelques attributions directes sont possibles à la marge.»

Dans les faits, le règlement prévoit quelques cas d'attribution directe sans appel d'offre (qui doivent toute être justifiés auprès de la commission). Voici les principales cas d'exception prévus :

-Des circonstances exceptionnelles :

L’autorité compétente peut, pour une période de temps limitée, décider d’attribuer directement de nouveaux contrats

lorsqu’elle considère que l’attribution directe est justifiée par des circonstances exceptionnelles : - Un certain nombre de procédures de mise en concurrence

organisées par l’autorité compétente ou d’autres autorités

compétentes sont déjà en cours et pourraient affecter le

nombre et la qualité des offres susceptibles d’être reçues - Des modifications du champ d’application d’un ou de

plusieurs contrats de service public sont nécessaires pour

optimiser l’offre de services publics.

Cette dérogation, juge la note de «Régions de France», pourrait être utilisée par quelques régions au début de la concurrence, au moment où plusieurs régions lancent des appels d'offre. Mais le contrat attribué directement dans ces circonstances exceptionnelles est limité à une durée de 5 années, et à une seule attribution. En clair, c'est un fusil à un seul coup.

-Une candidature unique

Le règlement prévoit aussi une possible attribution directe s'il n'y a qu'un candidat... Mais il est peu probable que la SNCF se retrouve seule en lice.

-Des petits marchés

L’autorité compétente peut décider d’attribuer directement des contrats de service public :

a) Dont la valeur annuelle moyenne est estimée dans le

cas d’un contrat de service public incluant des services

publics de transport de voyageurs par chemin de fer, moins

de 7 500 000 euros

b) Qui ont pour objet la fourniture annuelle dans le cas d’un

contrat de service public incluant des services publics de

transport de voyageurs par chemin de fer de moins de 500

000 kilomètres.

La portée de cette dérogation est limitée par le faible montant des contrats et ne peut permettre à une région d'attribuer l'ensemble de son offre ferroviaire à la SNCF.

- Caractéristique du réseau et gain d'efficacité

L'autorité compétente peut décider d'attribuer directement des

contrats de service public (…):

a) lorsqu'elle considère que l'attribution directe est justifiée par

les caractéristiques structurelles et géographiques pertinentes

du marché et du réseau concernés, et notamment leur taille,

les caractéristiques de la demande, la complexité du réseau,

son isolement technique et géographique et les services

couverts par le contrat

b) lorsqu'un tel contrat aurait pour effet d'améliorer la qualité

des services ou le rapport coût-efficacité, ou les deux, par

rapport au précédent contrat (...)

Cette dérogation peut permettre l'attribution directe de marchés. Même si toutes les régions ne peuvent faire valoir que leur réseau est spécifique, précise la note de régions de France, qui estime toutefois que cette dérogation «pourrait probablement s'appliquer dans le cas de l'Ile-de- France».

L'autre volet de cette exception («gain d'efficacité») justifie qu'une région attribue directement un marché à un opérateur si ce dernier réalise des gains de productivité par rapport au précédent contrat. «A moins de supposer que la SNCF est

actuellement particulièrement inefficace, objecte la note, on ne peut imaginer que chaque renouvellement de contrat s'accompagne d'un gain suffisamment substantiel pour justifier l'attribution directe.»

Globalement, juge le document, «le Règlement prévoit en effet une série d’exceptions, qui permettent sous des conditions précises de ne pas recourir à des appels d’offres et donc d’attribuer un contrat directement à un exploitant. Néanmoins, ces exceptions sont soit de portée trop limitée soit assorties de conditions trop restrictives (en particulier en termes de durée de contrat) pour pouvoir être raisonnablement utilisées pour continuer d’attribuer directement l’ensemble des services ferroviaires à la SNCF».

Les «vraies» dérogations existent pour le Luxembourg et l'Irlande du Nord... pas pour la France

«L'analyse de la CGT est tout à fait contraire à l'esprit du réglement, estime un juriste. Certains pays ont négocié des vraies dérogations, qui concerneront par exemple le Luxembourg ou l'Irlande du Nord (qui pourront procéder à des attributions directes au titre des caracteristiques du réseau). La France s'est peu battue pour cela... Par ailleurs, rien ne dit qu'elle aurait obtenu des dérogations si elle en avait eu l'envie».

En bref, le reglement européen contient bien quelques dérogations. Mais l'analyse de la CGT selon laquelle elles pourraient autoriser le maintien du monopole de la SNCF est contestée. Selon l'analyse de Régions de France, les exceptions du règlement OSP rendent possible à quelques régions d'attribuer des marchés à la SNCF sans appel d'offre, mais cela ne peut être généralisé, ni étendu dans le temps.

