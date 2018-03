Bonjour,

Mardi 14 mars 2018, Angela Merkel a été élue Chancelière de la République d'Allemagne, pour la quatrième fois. En sortant du Bundestag pour se diriger vers le château de Bellevue, où se trouve le président Frank-Walter Steinmeier, un homme s'est dirigé en direction de la dirigeante allemande et a été plaqué au sol par les services de sécurité. Voici des images de cette scène, captée par la chaîne de télévision Phoenix :

Il n'y a pas eu de tentative d'assassinat. Ni même d'agression.Les fact-checkeurs du site d'investigation allemand Correctiv ont enquêté suite à une intox publiée sur certains blogs, qui disaient que l'homme s'était jeté sur Angela Merkel en criant Allahu Akbar.

La journaliste note:

Nous avons pu nous renseigner auprès de la police de Berlin, ainsi que grâce à des vidéos de Phoenix et d'EpochTimes, qu'un homme s'est lancé en direction de la chancelière fraîchement réélue. Il s'agit d'un Afghan de 23 ans. La police de Berlin nous a confirmé que l'homme n'a pas crié «Allahu Akbar». Nous avons regardé les vidéos de 'Phoenix' et 'Epoche Times' et sommes sûrs, que l'homme de 23 ans crie «Madame Merkel, Madame Merkel, à l'aide s'il-vous-plaît, , à l'aide s'il-vous-plaît. Dans la première vidéo d''Epoch Times' le premier cri 'Madame Merkel' a pu être confondu avec 'Allahu Akbar'.

En écoutant nous-mêmes l'extrait d'Epoch Times, voici ce que nous entendons: «Frau Merkel, Frau Merkel». Un policier l'interpelle en disant «Stopp, Stopp. Polizei runter! Polizei! Polizei!». L'homme est plaqué au sol et crie «Frau Merkel, hilf mir bitte, hilf mir bitte! Frau Merkel, help me bitte, help me! Frau Merkel help me!», puis la voiture d'Angela Merkel s'en va et l'homme continue de crier «Frau Merkel!».

Selon les informations communiquées par Correctiv: «Une plainte a été déposée contre l'homme de 23 ans. Il se trouve actuellement en hôpital psychiatrique».

CheckNews a contacté la police de Berlin, qui confirme les informations de Correctiv: «L'homme n'a crié rien de politique ou de religieux. Il est aujourd'hui placé en hôpital psychiatrique». A la question de savoir si l'homme a tenté d'assassiner Angela Merkel, le service de presse répond que ce n'était pas le cas et indique que l'homme ne portait «aucune arme».

En résumé: l'homme qui a interpellé Angela Merkel a la sortie de sa réélection au Bundestag est un Afghan de 23 ans. La police nie toute tentative d'assassinat ou de motif politique ou religieux.

Cordialement

Jacques Pezet