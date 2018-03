Bonjour,

Vous avez posé votre question en réaction à notre précédente réponse consacré à une vidéo d'OVNI, dans laquelle nous citions un spécialiste français.

Le terme ufologue est généralement employé pour définir les personnes qui s'intéressent et croient aux OVNI, en tant que phénomène paranormal. Il vient du préfixe «UFO» qui signifie «unidentified flying object», traduction anglaise de «objet volant non-identifié» (OVNI, en français). Le suffixe «logue» confère un statut «de spécialiste». Cela n'est pas un vrai métier en France. Ce terme se rapporte plutôt à des personnes passionnées mais agissant bénévolement. Il arrive que certains individus passionnés d'OVNI se regroupent en association, ou pas. On parle alors parfois de groupe d'ufologues. Mais rien de très institutionnel.

La fédération française d'ufologie recense une foultitude d'associations, en prenant soin de préciser que la fédération «ne connait pas nécessairement l' approche pratiquée par lesassociations listées ni leurs capacités à mener des enquêtes»

En France, il y a cependant des gens qui sont amenés à étudier scientifiquement les OVNI, les phénomènes qui semblent étranges, qui leur sont signalés. Ils font partie d'un organisme public qui se nomme le GEIPAN (Groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés). C'est une branche du CNES (Centre national d'étude spatiale) dont les plus important locaux se trouvent à Toulouse. Le GEIPAN est encadré par un comité de pilotage présidé par une personne reconnue du monde aérospatial, et composé de représentants des autorités civiles et militaires du pays (Gendarmerie nationale, Aviation civile, Météo, Armée de l’air, Recherche scientifique) et du CNES. Pour ces enquêtes, le GEIPAN fait appel à des experts et des enquêteurs, tous bénévoles, répartis sur l'ensemble du territoire français. Mais concrètement le GEIPAN est composé de deux agents du CNES, travaillant à temps plein: le responsable et son assistant.

Comme indiqué sur le site internet de ce groupe d'étude: «Certains pourraient penser que le GEIPAN est un organisme dédié à la recherche d’existence de vie ou de technologies extraterrestres avancées. Il n'en est rien ; ce n'est ni dans ses prérogatives, ni dans ses compétences, conformément aux missions du CNES qui n'est pas un organisme de recherche. Le GEIPAN met les informations qu’il rassemble à la disposition de la communauté scientifique et, évidemment, du grand public. Il tente d'expliquer des phénomènes observés.»

Pour collaborer au GEIPAN, «il faut avoir une grande connaissance scientifiques, géographiques, et spatiales», explique Antoine Cousyn qui analyse régulièrement des vidéos d'OVNI pour l'organisme.

Cependant, que ce soit en France ou aux États-Unis, on ne parle pas d'ufologues, mais d'experts ou d'enquêteurs. Ce sont parfois des analystes, ingénieurs, informaticiens, etc... D'ailleurs, il n'existe aucune formation scolaire ou universitaire, reconnues, pour devenir ufologue.

Ajoutons que nous n'avons pas trouvé de mention de l'activité d'ufologue dans le répertoire (tenu par Pôle Emploi) des 11 000 métiers que nous avions évoqué lors d'une précédente réponse sur le «nombre de métiers en France».

En résumé, il n'existe aucun métier correspondant au terme d'ufologue, qui définit plus souvent des bénévoles passionnés. Pour autant, en France, un nombre restreint de personnes sont rémunérées, au sein du GEIPAN, pour étudier scientifiquement les OVNI leur étant signalés.

Cordialement.

Geoffrey Gaye