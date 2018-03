Bonjour,

L'élection de Bertrand Delais à la tête de LCP fait beaucoup réagir. Le réalisateur, qui doit succéder à Marie-Eve Malouines, est accusé d'être pro-Macron notamment à cause de deux documentaires sur le président de la République et de billets de blogs laudatifs publiés sur le HuffPost.

Comment s'est déroulée l'élection?

Il y avait au départ onze candidats pour succéder à Marie-Eve Malouines, dont l'intéressée. L'élection s'est déroulée en quatre temps.

Première étape : l'évaluation du dossier écrit et anonyme de chacun des onze candidats par un comité de sélection -composé du Bureau chargée de la communication et de la presse et d'un représentant supplémentaire par groupe politique. Soit 14 personnes au total (1). Chaque membre du comité de sélection donne une note par dossier.

De là, cinq dossier ont été sélectionnés. Et auditionnés publiquement par le même comité. C'est la deuxième étape. Là encore, chaque candidat a été noté à l'issue de son audition. Et les trois «meilleures»candidatures (celles de Bertrand Delais, Marie-Eve Malouines et Thierry Guerrier) ont été retenues et transmises au président de l'Assemblée nationale François de Rugy.

La procédure prévoit que le président de l'Assemblée nationale propose un candidat parmi les trois finalistes. C'est la troisième étape. Après avoir rencontré les toris postulants, François de Rugy a donc choisi de proposer la nomination de Bertrand Delais.

Restait la dernière étape : le vote pour ou contre cette désignation par le bureau de l'Assemblée nationale -composé de 20 personnes (2) ce jour là. Ce dernier a voté (à main levée) pour Delais avec douze voix contre sept, et l'abstention de De Rugy.

Immédiatement, l'opposition a dénoncé un «parfum d'ORTF», par la voix de l'Insoumise Clémentine Autain.

Et pour cause, selon la députée, seuls les députés LREM ont soutenu cette candidature, alors que l'ensemble de l'opposition a voté contre.

A quoi le compte twitter Team Macron PR répond:

Il n'a pas été nommé. Il a été élu, notamment par des personnalités de l'opposition. Arrêtez un peu de mentir les insoumis, c'est cela qui nourrit la "misère démocratique". https://t.co/tNDYvF3sTA — Team Macron (@TeamMacronPR) 15 mars 2018



Vous nous demandez si les partisans de Macron disent vrai en affirmant que l'opposition a contribué à l'élection de Delais. C'est globalement faux, même si cela dépend de quelle étape on parle.

Concernant la dernière étape, décisive, du vote du bureau de l'Assemblée nationale, l'opposition a voté contre Bertrand Delais à l'unanimité. CheckNews a contacté plusieurs députés de l'opposition (Insoumis, socialistes, et LR) membres du bureau de l'Assemblée nationale (qui a voté pour à main levée) qui confirment que toute l'opposition du Bureau s'est prononcée contre cette élection après un vif débat. La proximité de Delais avec Macron était l'argument invoqué par l'opposition. Une version corroboré par le résultat du vote. Les douze voix «pour» correspondent en effet au nombre de membres de LREM et Modem présents lors du vote. Et les sept voix «contre», au nombre des membres de l'opposition présents ce jour là.

Les socialistes lui ont-ils mis de bonnes notes?

Pourquoi alors, Team Macron PR assure-t-il que des députés de l'opposition ont voté pour la candidature de Delais? Le compte pro-Macron parle en fait d'une étape précédente, celle du vote des candidats, comme on le comprend dans un deuxième tweet, toujours en réponse à Clémentine Autain:

Valérie Rabault et Luc Carvounas qui lui ont attribué le meilleur score dans le processus de sélection seront ravis d'apprendre qu'ils ne font pas partie de l'opposition. https://t.co/bAcWrG2NlX — Team Macron (@TeamMacronPR) 15 mars 2018

Une accusation reprise le député LREM Pierre Person, et à laquelle le socialiste Luc Carvounas a rétorqué:

Ah? Parce que vous avez nos notes cher collègue? @FdeRugy ce matin au bureau a demandé la confidentialité #FakeNews cc @huguesrenson https://t.co/uhMCvx9tsw — Luc Carvounas (@luccarvounas) 14 mars 2018

Les marcheurs, sans contester directement que toute l'opposition a voté à main levée contre la nomination de Bertrand Delais, mettent donc en avant le fait que des députés socialistes, avant cette étape, avaient accordé de bonnes notes à sa candidature.

Dossiers anonymisés

En fait, les bonnes notes citées des députés socialistes ont été accordées à l'issue de la procédure écrite et anonyme. C'est sur un dossier aveugle que les députés ont mis Bertrand Delais en tête.

Après l'oral, en revanche, c'est Marie-Eve Malouines qui serait arrivée première: une «véritable remontada» selon Luc Carvounas qui s'insurge que les votes aient été dévoilés dans la presse contrairement à ce qu'indiquait la procédure. «Surtout que l'oral devait primer sur l'écrit», précise-t-il, jugeant donc que «les règles ont changé en cours de route». CheckNews n'a pas réussi à joindre les 14 personnes du comité de sélection, et ne connait donc pas les notes exactes données à l'issue de la sélection écrite et anonyme et de l'oral public. La présidence de l'Assemblée, dans un communiqué, note toutefois:

• Son projet stratégique (comptant pour 50% de la note finale) a notamment été classé premier par 11 des 13 membres du Comité de sélection qui se sont prononcés.

• Sa prestation orale a été classée première par 7 des 14 membres du comité présents à l’audition.

Or, six députés LREM et une députée Modem étaient présents à l'audition.

Interrogé par Jean-Jacques Bourdin sur BFM hier, François de Rugy a d'ailleurs expliqué:

"Il y avait 14 députés, 7 de la majorité 7 de l’opposition, un jury, qui ont regardé 11 candidatures à l’écrit, de façon anonyme, et Monsieur Delais a été noté comme le meilleur par 11 des 13 députés qui ont mis une note sur les dossiers. Il était le mieux noté par des gens de gauche, de droite, des pro-Macron, des anti-Macron. Ensuite il y a eu un oral avec 5 candidats et sur les trois (finalistes ndlr), il a obtenu la meilleure moyenne.

Marianne s'est procuré les notes accordées aux trois finalistes. Si Valérie Rabault a en effet mis un 16 à Bertrand Delais et Thierry Guerrier, on constate de fortes disparités selon les partis auxquels appartiennent les députés votants. Marie-Eve Malouines a bien eu de meilleures notes à l'oral, avec une moyenne de 14,78 contre 13,83 pour Bertrand Delais.

En résumé: les députés de l'opposition ont bien voté contre l'élection de Bertrand Delais à la présidence de LCP. Même si certains députés PS, lors de la première phase (anonyme) de la procédure de désignation, lui ont toutefois accordé de bonnes notes.

Pauline Moullot

(1): Ces 14 personnes étant les membres de la délégation de la communication et de la presse: Hugues Renson (LREM), Florian Bachelier (LREM), Danielle Brulebois (LREM), Lionel Causse (LREM), Marie Guévenoux (LREM), Luc Carvounas (Nouvelle Gauche) et Marc Le Fur (LR) et sept représentants des groupes politiques: Richard Ferrand (LREM), Pierre-Yves Bournazel (les constructifs), Isabelle Florennes (Modem), Virginie Duby-Muller (LR), Valérie Rabault (Nouvelle gauche), Alexis Corbière (France insoumise) et Marie-George Buffet (PCF).

(2) Le bureau de l'Assemblée nationale étant composé de: François de Rugy (LREM), Carole Bureau-Bonnard (LREM), Hugues Renson (LREM), Sylvain Waserman(Modem), Marc Le Fur (LR), Annie Genevard (LR), Yves Jégo (UDI), Florian Bachelier (LREM)​​​​​​, Laurianne Rossi (LREM), Éric Ciotti (LR), Clémentine Autain (FI), Danielle Brulebois (LREM), Luc Carvounas (PS), Lionel Causse (LREM), Laurence Dumont (PS)​​​​​​, Marie Guévenoux (LREM), Mustapha Laabid (LREM) , Marie Lebec (LREM), Sophie Mette (LREM) moins Annaïg Le Meur (LREM) et Gabriel Serville (GDR) qui n'étaient pas présents le jour du vote.​​​​​​​​​​​​​​

Mise à jour vendredi 16 mars à 15h45 avec ajout de l'article de Marianne détaillant les notes.

