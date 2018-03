Bonjour,

Le site officiel du président russe indique que «Vladimir Putin a deux filles: Maria (1985) et Katerina (1986).»

Pour en savoir plus à leur sujet, CheckNews s'est entrenu avec Héléna Perroud, auteure franco-russe du livre « Un Russe nommé Poutine » (Editions du Rocher), dans lequel elle décrit la manière dont Vladimir Poutine est perçu dans son pays.

Elle nous a répondu:

Il ne les met pas du tout en avant. Vous ne verrez aucun portrait de famille, où on le verrait avec son ex-femme Lioudmila et leurs filles. Tout au plus, vous pourrez trouver des photos d'elles petites, quand ils vivaient en Allemagne, ou d'elles adolescentes, de dos sur un bateau. C'est tout l'inverse des présidents américains comme Obama ou Bush qui mettaient en avant leurs deux filles.