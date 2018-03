Bonjour,

Nous avons légèrement reformulé votre question pour la raccourcir. Voici l'originale: «L'information du Bien Public, reprise par le Canard enchainé, concernant une punition collective suite à la visite de Brigitte Macron au lycée Carnot de Dijon est-elle vraie?»

A l'origine de cette histoire, on trouve un article du journal local, le Bien Public publié le 9 mars 2018. Le média bourguignon y racontait que lors d'une visite de Brigitte Macron et de Jean-Michel Blanquer au lycée Carnot de Dijon, «certains jeunes ont, selon nos informations, tenté un trait d’humour qui n’a pas été du goût de tout le monde. « Brigitte, épouse-moi ! », a-t-on pu entendre. Le ou les prétendants n’auront pas le droit à une seconde chance. Et leurs petits camarades non plus. Comme personne n’est sorti du rang pour “avouer ses sentiments”, la sanction a donc été collective. Deux heures de colle et conseil de discipline pour toute une classe. L’histoire ne dit pas si les jeunes devront plancher sur le thème du respect, du droit des femmes ou des limites du comique de situation».

Cette information a ensuite été reprise par le Canard Enchaîné dans son édition du 14 mars 2018.

Malheureusement pour lui, il n'a pas pu voir un rectificatif publié par le Bien Public sur son site le 14 mars 2018 également. Dans ce nouvel article, le journal reconnaît suite à des démentis du proviseur et du rectorat, qu' «il y aurait bien eu quelques remontrances mais ni sanction ni punition, contrairement à ce que nous avions publié». Il ajoute également le communiqué suivant du rectorat:

Il n'y a eu ni sanction (heure de colle) ni punition collective (conseil de discipline) à l'encontre d'un élève ou de toute une classe comme annoncé dans votre papier. Aucun élève n'a été réprimandé par la direction de l'établissement à la suite de cette visite qui était placée sous le signe de la convivialité, la courtoisie et de la bonne humeur. Le proviseur du lycée et ses adjoints démentent toute action à l'encontre des élèves du lycée et collège Carnot à l'issue de cette manifestation. Pour rappel, les punitions collectives ne sont pas des pratiques autorisées dans les établissements scolaires. Par ailleurs, les conseils de discipline ne sont réunis qu'en cas de manquement grave au règlement intérieur.

À ce sujet, le magazine Closer a également enquêté et note que «le directeur du bureau de Dijon du Bien public admet une erreur dans les sanctions mais maintient certains propos : «Il y a effectivement quelqu'un qui a crié 'Brigitte, épouse-moi'. Il y a eu des remontrances mais ce n'est pas allé plus loin finalement. Que le proviseur n'ait pas entendu, c'est normal, il y avait 800 élèves de différents établissements"».

Contacté par CheckNews, Sébastien Graciotti, le chef du bureau de Dijon du Bien Public, reconnaît que le journal a fait une erreur. Au sujet de la remarque potache, il détaille qu'elle a été prononcée par «un élève qui s'est fait reprendre par un surveillant, qui lui a dit que ça ne se fait pas. Il est très probable que le proviseur ne l'ait pas entendu».

Pour le proviseur du lycée Carnot, même la phrase lancée par l'élève est une fausse information. Joint par CheckNews, il répond clairement: «Aucune punition. Aucune remontrance. Aucun élève ayant prononcé cela. Fake sur toute la ligne. Plates excuses du Bien Public hier au téléphone».

Article mis à jour le 14.03.2018 à 18h04: Ajout de la réponse du proviseur du lycée Carnot .

En résumé: le Bien Public, à l'origine de l'information reprise par le Canard Enchaîné, a publié un rectificatif le mercredi 14 mars, c'est à dire le jour de la publication du journal satirique. Le journal de Côte-d'Or y reprend les démentis du rectorat et du proviseur, selon lesquels aucune heure de colle et aucune punition collective n'a été appliquée à un élève ou à une classe suite à un «Brigitte, épouse-moi!» lancé par un élève potache.

