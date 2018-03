Bonjour,

Libération a consacré un papier, «Parti socialiste: le château de quatre», à la fin du mois de janvier, aux différences et aux ressemblances qui existent entre les quatre candidats à la tête du parti. Une analyse fondée sur la consultation des motions qu'on déposé auprès de la directionl du PS Luc Carvounas, Olivier Faure, Stéphane Le Foll et Emmanuel Maurel. Le vote pour les départager aura lieu aujourd'hui, le jeudi 15 mars. Les deux premiers s'affronteront dans les urnes pour un second tour le 29 mars.

Si les quatre hommes s'entendent sur l'importance de l'écologie, du recul des inégalités, ou de la réforme du parti socialiste, il n'en va pas de même pour tous les sujets.

Les raisons de l'échec de François Hollande. Pour Le Foll, ce sont la «communication» du président socialiste, et les frondeurs. Faure veut s'offrir le temps d'une «analyse approfondie» du quinquennat, alors que pour Carvounas et Maurel, les coupables sont tous trouvés: la loi travail, la déchéance de nationalité, et les aides aux entreprises.

L'attitude face au reste de la gauche. Une alliance avec Mélenchon ? C'est non pour Le Foll, Faure et Carvounas. Ce dernier préfère envisager une «gauche arc-en-ciel» - comprendre «plurielle». Comme le remarquait Libération, «Seul Maurel réclame comme "ligne stratégique [...] celle d'un dialogue avec toutes les forces de la gauche qui veulent transformer la société en profondeur." Donc Mélenchon.»

De l'Union européenne, tous n'attendent pas la même chose: Carvounas veut une «renégociation» du traité budgétaire européen (exit la règle des 3%), Maurel ne veut plus des «compromis» entre la gauche et la droite au Parlement, et Le Foll veut un «vrai budget européen».

Les institutions. Maurel veut une «part» de proportionnelle pour les scrutins législatifs, alors que Le Foll la veut intégrale, comme en 1986. Carvounas est lui favorable au droit de vote des étrangers.

Et sur les questions de société ? Le revenu universel cher au candidat Hamon a disparu de tous les programmes. Maurel plaide pour la hausse du smic et veut une hause du pouvoir d'achat des salariés. Carvounas s'inspire du candidat socialiste à la présidentielle en voulant reconnaître le burn-out, ou lutter contre les perturbateurs endocriniens.

Fabien Leboucq