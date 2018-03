Bonjour,

Vous faites allusion à ce passage du meeting que Jean-Luc Mélenchon a donné à Montargis, le 13 mars.

Dans notre pays, il y a vingt ans, il y avait 20 milliardaires dans le classement international Forbes des 500 plus grosses fortunes mondiales. En 2017, vous êtes contents les Français, il y en a 88. Grâce à vous, bel exploit. Allez, encore un effort, il y en aura 100. Il y a vingt ans, ils capitalisaient 20 milliards d'euros, aujourd'hui 570 milliards d'euros. Et ils n'en ont pas assez. Il leur en faut encore. Et les voilà qui viennent prétentieux vous dire : cette année, nous avons fait 94 milliards d'euros de bénéfices. Alors ça fait tellement d'argent, que quand vous l'avez peut-être vu à la une d'un journal (Le Monde ndlr), il y a tellement de zéros qu'on n'arrive même pas à comprendre ce que veut dire le chiffre. Mais quand vous le ramenez à une personne, vous voyez tout de suite les choses plus claires : un de ces milliardaires, c'est monsieur Bernard Arnault, a gagné 24 milliards d'euros, ça va non? 2,7 millions par heure, 46 000 euros par minute, 770 par secondes.

772 euros par seconde pour Arnault?

Checknews avait expliqué dans une récente réponse d'où venait cette affirmation (parfois présentée de manière trompeuse) selon laquelle Bernard Arnault «gagne» 800 euros par seconde. Le calcul se base sur l'accroissement de la fortune du milliardaire français en 2017 selon le classement de Forbes. Le magazine américain calcule que le patrimoine d'Arnault est passé de 41,5 milliards de dollars à 72,2 milliards de dollars, soit un bond de 30,7 milliards de dollars, soit environ 25 milliards d'euros, selon le cours actuel des deux monnaies.

Le rédacteur en chef du site BFMBusiness, Pierre Kupferman, était revenu le 6 mars sur l'antenne de BFM, sur cette progression : «Pour que ça parle un peu plus à tout le monde, j'ai calculé que sur chaque heure, il a gagné 3,5 millions de dollars. Sa fortune a progressé de 3,5 millions de dollars. Et pour que ça parle encore plus à encore plus de monde : pour chaque seconde, ça représente 800 euros.»

Comme nous l'avions expliqué, l'essentiel de la fortune de Bernard Arnault correspond à ses actions dans LVMH. C'est à la fois la hausse de la participation du groupe Arnault dans LVMH (passant de 35% à 47% en avril 2017 grâce au rachat de Christian Dior Couture pour 12 milliards d'euros) et la hausse du titre de l'action LVMH en 2017 (qui a grimpé de 188 euros en février 2017 à 248 euros un an plus tard) qui expliquent la hausse de la fortune du milliardaire français.

Cela ne veut pas dire qu'il gagne aujourd'hui 800 euros par seconde. Puisque cette évolution dépend du cours de Bourse de l'action.

Ajoutons que l'évaluation de Forbes, comme le précisait Le Monde, ne tient pas compte de l'endettement des personnes ou des groupes.

ll n'y a donc pas de fake news de Mélenchon à proprement parler sur ce point, même si on peut juger que sa présentation est imprécise ou trompeuse (à partir d'une estimation elle même imprécise).

Mélenchon mélange bénéfices du CAC 40 et fortune des milliardaires

Ajoutons que Mélenchon commet une confusion en mélangeant dans cette séquence les bénéfices du CAC 40 avec la fortune des milliardaires. Ainsi, la somme de 94 milliards d'euros qu'il évoque correspond aux bénéfices du CAC 40 en 2017. Et cela n'a guère de sens de dire comme le patron des Insoumis qu'on peut «ramener cette somme à une personne» pour s'en faire «une idée plus claire», en évoquant la fortune de Bernard Arnault.

En 2017, LVMH a engrangé 5,1 milliards d'euros de bénéfices. Cela ne se confond pas directement avec l'évolution du patrimoine (ou du revenu) de Bernard Arnault, même si les résultats florissants du groupe de luxe expliquent l'envolée du cours de son action, laquelle explique donc l'augmentation de la fortune d'Arnault, essentiellement composé de titres de son groupe.

Non, il n'y a pas 88 français dans le classement Forbes des 500 plus grandes fortunes du monde

Enfin, le leader de la France insoumise s'est un peu pris les pieds dans le tapis (et dans les multiples classements) en évoquant en début de séquence l'évolution du nombre de milliardaires en France et de leur fortune.

Dans notre pays, il y a vingt ans, il y avait 20 milliardaires dans le classement international Forbes des 500 plus grosses fortunes mondiales. En 2017, vous êtes contents les Français, il y en a 88.

Il est inexact de dire qu'il y a aujourd'hui 88 milliardaires français dans les 500 hommes les plus riches du monde selon Forbes.

En fait, Forbes compte dans son dernier classement 17 français parmi les 500 personnes les plus riches du monde (et 40 français dans les 2200 milliardaires de la planète)

Un autre classement, celui de Bloomberg, comptabilise lui 13 français parmi les 500 plus grandes fortunes du monde.

En fait, Mélenchon confond encore avec un autre classement, celui du magazine français Challenge, qui expliquait dans son classement 2017 que sur les 500 plus grosses fortunes françaises, 88 étaient milliardaires. Ce qui n'a rien à voir.

Cordialement

C.Mt