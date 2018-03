Bonjour,

Votre question fait suite à une première question qui avait été adressée à CheckNews au sujet du nombre de chasseurs en France. Nous y notions que l'estimation de 5 millions de chasseurs, avancée par le président de la Fédération Nationale des chasseurs de France, paraissait exagérée pour l'Office national de chasse et de la faune sauvage (ONCFS) qui n'en envisage que 3 millions, dont 1,1 millions possédant un permis valide pour la saison 2017/2018. Pour rappel, il est nécessaire d'avoir un permis valide pour pouvoir chasser légalement: la validation s'effectue chaque année.

Vous souhaitez savoir si les chasseurs qui ne chassent plus doivent rendre leurs armes. Nous avons donc transmis votre question à Jacques Bouchet, le chef de la division du permis de chasser de l'ONCFS. Il nous a répondu:

Non, pas du tout. Justement, et c’est sûrement l’un des problèmes aujourd’hui, - être titulaire d’un permis de chasser autorise de détenir une arme de chasse légalement au titre du motif « légitime ».

D’où un certain nombre de candidats à l’examen du permis de chasser, totalement désintéressés de la chasse, qui ne passent leur permis que dans cet objectif. Toutefois , l’acquisition d’une arme de chasse et des munitions ne peut se faire que pour les personnes majeures qui sont titulaires d’un permis de chasser et de la validation de ce permis de chasser pour la saison de chasse en cours ou de la saison précédente.

Une personne, titulaire d’un permis de chasser, (donc non validé) n’a nul besoin de se débarrasser de ses armes de chasse.

Depuis 2011, tout achat ou transfert d’arme de chasse est soumis à enregistrement auprès de la Préfecture (ou déclaration selon le type de classification de l’arme de chasse).