Bonjour,

Vous nous posez cette question alors que le compte Twitter TeamMacronPR, ouvertement macroniste, s'est félicité hier d'un «headshot» (une «balle dans la tête» en français) du président rembarrant une journaliste en conférence de presse.

Dans sa chronique du mardi 13 mars sur Arrêt sur images, le journaliste Daniel Schneidermann écrit:

Un "headshot", donc. Une balle dans la tête. Mais en anglais, c'est tellement plus chic. On ne sait pas qui est derrière le compte "Team Macron", tellement amateur de "headshots". On ne sait pas, par exemple, si les animateurs de ce compte sont payés, ou non, par l'argent public. Qui paie les snipers de Macron, est le secret le mieux gardé de la macronie. On ne sait donc pas si le mot "headshot" engage Macron. Si la personne exerçant en France, en 2018, les fonctions de président de la République, considère que les journalistes méritent une balle dans la tête.

Nous avons déjà répondu à plusieurs questions sur ce compte Twitter. En résumé, il a été créé au départ par l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron, mais serait désormais géré par des bénévoles. Pas d'argent public, donc. Pour autant, ces bénévoles sont très discrets et leur anonymat est bien gardé. Voici la réponse détaillée:

Au départ, ce compte twitter a été créé en janvier 2017 par Pierre Le Texier, responsable de la «riposte» pendant la campagne présidentielle et aujourd'hui en charge du numérique pour En Marche.

Qu'est-ce que la cellule riposte? Une cellule qui vise à :

répondre sur les réseaux sociaux aux différentes attaques contre Macron et son programme (...) Mais on s'est rendu compte qu'il était beaucoup plus facile pour les gens de retweeter que de tweeter en propre. Du coup, pendant quelques temps j'ai utilisé mon compte perso, mais ça me posait doublement problème : je n'avais pas vocation à être un porte-parole et je n'avais pas plus envie que ça d'être emmerdé. Donc on a créé le compte Team Macron, qui avait l'avantage d'être anonyme, pensé comme un compte "fan", c'est-à-dire capable de défendre Macron sur n'importe quel sujet.

Depuis cet été, il assure avoir totalement passé la main à deux bénévoles, sans pouvoir nous en dire plus sur leur identité.

«J'ai créé le compte pendant la campagne. Je le gérais avec une dizaine de bénévoles pendant la présidentielle, ils étaient déjà là. Mais aussi surprenant que cela puisse vous paraître, je ne les ai jamais rencontré (ils n'habitent pas Paris), je ne sais même pas ce qu'ils font dans la vie sauf qu'ils ont le temps d'être tout le temps sur les réseaux sociaux. Ils étaient adhérents quand ils ont commencé à m'aider (nous avions envoyé un mail à tous nos adhérents pour demander à ceux qui le voulaient s'ils voulaient nous aider sur les réseaux sociaux). J'imagine donc qu'ils sont encore adhérents aujourd'hui», précise-t-il à Check News

Nous n'avons pas réussi à joindre directement ces deux bénévoles. Du côté d'En Marche, on avait au départ un peu essayé de nous embrouiller en nous assurant que «ce n'est pas le QG mais ce sont des adhérents qui sont derrière» ce compte. Ce qui est donc littéralement vrai, mais omet de préciser que c'est bien l'équipe d'En Marche qui a décidé de créer le compte, et l'a géré pendant plus de six mois.

Pendant six mois, la mention «officiel» figurait même dans la biographie twitter du compte. Elle a disparu fin juin, à la demande d'En Marche selon le parti. Notamment après qu'une vidéo sur les migrants de Calais avait été diffusée. «Cette vidéo avait attiré l'attention et des questions de vos confrères avaient été posées, il n'était pas question d'entretenir la confusion. Ce compte n'est pas un compte officiel (il n'est pas certifié et il ne le sera vraisemblablement jamais), c'est un compte militant. Mais globalement, mon travail au sein du mouvement LaREM, c'est d'assurer notre e-reputation, je demande donc à beaucoup de comptes qui utilisent notre logo ou qui ajoute "officiel" dans leur bio de ne plus le faire.»

Le compte est aussi mentionné sur plusieurs photos tweetées par la photographe officielle du président de la République, Soazig de la Moissonière, aux côtés d'autres comptes officiels et certifiès comme ceux d'Emmanuel Macron, Elysée ou encore En Marche.

Actions coordonnées par «En Marche» via Telegram

En Marche assure donc n’avoir plus «aucun contrôle» sur ce compte Twitter. Le responsable numérique du parti concède toutefois être en contact avec le responsable de la page. «Pour Team Macron PR, @MaxcronDesintox ou Ensemble avec Macron et une dizaine d’autres comptes, on est en contact via un groupe privé sur Telegram». Une «boucle confidentielle» réunissant une centaine de personnes, sur laquelle, les différents membres peuvent mettre au point des actions coordonnées. «On peut conseiller de relayer tel ou tel contenu, mais après on ne vérifie pas s’ils l’ont vraiment fait. On ne valide aucun contenu», expliquait Pierre Le Texier à Checknews. Et de résumer: «on ne les pilote pas, mais on les laisse pas totalement dans la nature non plus».

Cordialement,

Pauline Moullot