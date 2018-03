Bonjour,

Dimanche 11 mars 2018, le journal britannique Sunday Mirror a publié une enquête intitulée «Le ‘pire’ scandale de conditionnement d’enfants révélé en Grande-Bretagne: des centaines de jeunes filles violées, frappés, vendues contre du sexe et certaines mêmes TUÉES», dans laquelle il révèle que «les autorités ne sont pas intervenues durant plus de 40 ans, malgré les nombreux avertissements des travailleurs sociaux – jusqu’à 1 000 filles, certaines âgées d’à peine 11 ans, ont été victimes d’abus sexuels à Telford». Après 18 mois d’enquête, le journal présente les auteurs de ces abus sur mineurs comme étant «majoritairement des hommes asiatiques». Parmi les agresseurs, d'après le Sunday Mirror, on trouve notamment des personnes issues de la communauté pakistanaise.

Une enquête indépendante a été lancée en fin de semaine dernière au Royaume-Uni après la révélation du scandale. Cette enquête a pour but d' «obtenir la vérité, montrer ce qui n'a pas fonctionné et en tirer les leçons pour l'avenir», a déclaré un porte-parole du ministère de l'Intérieur, interrogé vendredi par l'AFP.

Dans son enquête le Mirror insistait sur les révélations suivantes:

des assistants sociaux étaient au courant des abus dans les années 1990 mais la police a mis une décennie à lancer une enquête

des personnels du Conseil ont considérés les enfants victimes d’abus et de trafics comme des “prostitués” plutôt que comme des victimes, d’après des documents jusqu’alors inconnus

les autorités ont préféré taire des détails au sujet des auteurs d’abus des communautés asiatiques par peur de “racisme”

La police n’a pas enquêté sur un cas à cinq occasions jusqu’à ce qu’une députée n’intervienne

Une victime a dit que les policiers ont essayé de l’empêcher de trouver pourquoi ses agresseurs n’ont pas été poursuivi car ils craignaient qu’elle ne parle au Mirror

Qu’est-ce que le «street grooming»?

Dans son enquête, le Sunday Mirror parle de victimes de “grooming”. Ce terme anglais, que les Québécois traduisent en français par «conditionnement», correspond au fait de gagner la confiance de mineurs en vue d’abuser d’eux. Le Sunday Mirror explique s'être entretenu avec 12 victimes qui ont désigné 70 agresseurs. Parmi les témoignages présentés par le journal, on retrouve celui glaçant d'une fille, dont le numéro de téléphone a été vendu à des pédophiles. Il permet de comprendre exactement de quoi s'agit ce scandale:

Je détestais ce qu'il se passait et mes agresseurs m'ont terrorisée. Ils m'ont dit que si je disais ne serait-ce qu'un mot à quelqu'un, ils allaient venir s'occuper de mes petites soeurs et qu'ils allaient dire à ma mère que je suis une prostituée. Nuit après nuit, j'ai été forcée de coucher avec de nombreux hommes dans des fast-foods dégoûtants et dans des logements sales. J'allais prendre la pilule du lendemain dans une clinique locale au moins deux fois par semaine, mais personne ne m'a jamais posé de question. Je suis tombée enceinte deux fois et j'ai eu deux avortements. Quelques heures après ma deuxième opération, un des mes agresseurs est venu me chercher pour que je sois violée par encore plus d'hommes. Le pire moment a été juste après mon seizième anniversaire, quand j'ai été droguée et violée en réunion par cinq hommes. Quelques jours plus tards, le chef du réseau s'est pointé chez moi et m'a dit qu'il allait brûler ma maison si je ne soufflais ne serait-ce qu'un seul mot.

Pourquoi le Sunday Mirror parle du «pire scandale» révélé en Grande-Bretagne?

Le journal justifie son titre par la quantité d’actes de conditionnement rapporté à la taille de la ville:

L’envergure des abus découverts à Telford – pour une population de 170 000 personnes – laisse craindre qu’il s’agisse du plus brutal et du plus long scandale d’entre tous. Le bilan de Rotherham avait été de 1 500 personnes — mais pour une ville de 260 000 habitants.

En février 2018, un rapport de l'Agence Nationale de la Criminalité britannique estimait que 1510 enfants avaient pu être victimes d'abus sexuels à Rotherham entre 1997 et 2013.

D'où vient le nombre de 1 000 victimes?

Les journalistes du Mirror estiment que jusqu'à 1 000 filles auraient pu être victimes d'abus sexuels par des gangs organisés. Suite à la publication de ce chiffre, le chef de la police de Telford, Tom Harding a accordé une interview à la BBC, au cours de laquelle il a déclaré:

J'ai des inquiétudes sur le nombre de 1000 car je ne sais pas sur quoi il se base et surtout parce que nous travaillons avec un nombre de jeunes personnes qui ont été victimes d'abus sexuels depuis plusieurs années et il n'est pas du tout proche de 1000.

Dans son article, le Mirror note que pour obtenir son nombre de 1000 victimes, ils ont été aidés par la professeure Liz Kelly de l'université métropolitaine de Londres, spécialisée dans les études d'abus sur les enfants et les femmes. Elle a pris en compte les informations suivantes recoltées par les journalistes du Mirror: une enquête de police nommée «Operation Chalice», avait identifié 100 victimes potentielles agressées par 200 personnes entre 2007 et 2009. Seuls 9 hommes avaient été incarcérés. D'après l'enquête du Mirror, la police était déjà au courant de «l'épidémie d'abus» depuis les années 90. En poursuivant ses recherches, les journalistes ont découvert des premiers cas d'abus, où des deux prédateurs pédophiles ont ciblés des jeunes filles dès 1981.

En extrapolant ces informations, le journal estime donc qu'il y a pu avoir 1 000 victimes.

Qui sont les victimes?

Au sujet des victimes, on peut lire dans la presse britannique et notamment dans un article très complet publié par la BBC que selon la députée de Telford, Lucy Allan, on retrouve des filles blanches. La BBC note également le témoignage d'Ansar Ali, qui est le porte-parole de l'organisation Together Against Grooming (Ensemble contre le grooming), selon lequel cette forme d'abus concernerait toutes les communautés:

Une étude sur ce sujet a été réalisée par le Bureau du commissariat à l'enfance en 2013. Selon cette étude, un tiers des victimes serait d'origine non-blanche ou auraient une origine ethnique de la minorité noire.

L'estimation des 1000 victimes ne précise pas s'il s'agit de filles blanches ou issues de minorités.

Comment ont réagi la presse et la classe politique britannique face aux révélations du Mirror?

Les révélations du Sunday Mirror ont trouvé un écho important en Grande-Bretagne. À la demande de la députée Lucy Allan, la première ministre britannique Theresa May a félicité le travail accompli par les journalistes à l'origine des révélations,

Je pense que nous avons tous été choqués par la situation horrible qui s'est déroulée à Telford, où certaines des personnes les plus vulnérables de notre pays ont été les proies des pires criminels. Tristement, bien entendu, ce n'est pas le premier exemple que nous connaissons dans notre pays. Je me joins à Madame Allan pour féliciter Holly et Geraldine pour le travail qu'elles ont accompli - ça n'a pas été facile mais c'est juste qu'elle aient mis cette situation en lumière et que des actions vont être entreprises. Je suis ravie que les autorités vont mener une enquête: comme le dit Madame Allan, il est important qu'elles commencent leur travail pour que la vérité soit connue et ce dans les plus brefs délais.

Du côté des médias, on trouve des mentions des révélations du Mirror aussi bien dans des journaux nationaux comme le Guardian, que comme dans le service public à la BBC. Accusés par certains militants issus des courants d'extrême-droite, comme le site Infowars.com, d'avoir ignoré l'affaire, la BBC se défend auprès de CheckNews:

Il est incorrect de suggérer que la BBC a ignoré cette histoire, qui a été couverte à une échelle nationale et régionale par la BBC sur ses services de télévision, de radio ou sur son site web durant tout la semaine. Il s'agit d'une histoire que nous avons suivie pendant plusieurs années, notamment lorsque que nous avons évoqué les résultats de l'opération Chalice en 2013.

Cordialement,

Jacques Pezet

Cette réponse vous a plu? Vous souhaitez en lire d'autres? Abonnez-vous à nos comptes Facebook ou Twitter pour continuer à nous suivre.