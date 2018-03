Bonjour,

Votre question a été posée après la une de Libération du 12 mars sur la mue (sémantique) du Front National. Nous n'avons pas encore les chiffres de vente de ce numéro.

Mais la réponse à votre question est plutôt oui, selon le service distribution de Libération, interrogé par CheckNews. Libé se vend mieux en moyenne quand il affiche le FN en une. Mais de manière plus large, Libération se vend mieux quand la couverture touche la politique.

Entre 2014 et 2015, Libération a mis 32 fois le FN en couverture. En voici quelques unes.

Comment mesurer l'impact d'une «Une» sur les ventes?

Il est difficile de mesurer l'impact d'une une sur les ventes. Pour savoir si un numéro s'est «bien vendu» en raison de sa une, il faut comparer avec une base théorique. Comment déterminer cette base? L'affaire n'est pas si simple. En effet, le volume des ventes est déterminé par plusieurs paramètres. On ne peut pas, par exemple, comparer avec la vente de la veille. Le jour de la semaine est un déterminant. On vend davantage le samedi que d'autres jours, par exemple.

Evidemment, le niveau moyen des ventes sur la période a aussi une incidence. Une vente de 20 000 exemplaires en 2018 est une bonne vente, compte tenu des ventes moyennes en kiosques actuellement. Une vente de 20 000 en 2015 n'était pas une bonne vente. Car, hélas, le niveau des ventes en kiosque, pour Libé comme l'immense majorité des journaux, est déclinant.

Enfin, il faut tenir compte des éventuels incidents de distribution qui biaisent les comparaisons.

Le service de distribution de Libération a un indicateur qui mesure l'impact de l'actualité. Il s'agit de tenir compte des paramètres évoqués précédemment. Pour vous donner un exemple, le service distibution a une idée de ce que doit être une vente un samedi de mars 2018. Si un numéro se vend à 3000 exemplaires de plus que ce niveau théorique, on considérera que «l'impact actu» est de 3000 exemplaires.

Globalement, en regardant cet indicateur pour les unes liées au FN depuis 2014, on constate que l'impact actu est très souvent positif (dans deux tiers des cas sur la trentaine de couvertures)

Quelques exemples :

+3000 pour le numéro du 20 décembre 2014 sur les villes FN (27931 ventes en kiosque)

+3000 sur le numéro du 19 février 2015 sur le financement du FN (29066 ventes en kiosque)

+2000 pour le numéro consacré à la rupture entre Marine Le Pen et son père (27285 ventes en kiosque)

+1500 pour le numéro du 6 février 2012 sur les affaires du FN (17997 ventes en kiosque)

+12 000 sur le numéro du 2 mai 2017 clamant «Pourquoi c'est toujours non» à Marine Le Pen.

Séparer l'impact du seul FN... et l'impact des élections

Pour autant, on ne peut pas imputer cet «impact actu» au seul FN à chaque fois. En effet, dans certains cas, c'est le context électoral qui explique les bonnes ventes. Le 7 décembre 2015, au lendemain du premier tour des élections régionales, la couverture de Libé est consacrée à la menace du FN, en raison des bons résultats du parti. L'impact actu est estimé à +22 000. Ce qui est considérable. Mais il s'agit d'une vente liée, plus globalement, aux résultats des élections. Il en va de même pour les numéros des jours qui suivent. Si Libé a fait le choix de mettre le FN en Une à deux reprises dans la semaine avant le deuxième tour, c'est plus globalement le contexte de l'entre-deux tours qui explique le bon niveau des ventes.

Mais si on met de côté les numéros de Libé réalisés en dehors de ces périodes électorales, lors desquelles les ventes sont traditionnellement plus importantes, on constate malgré tout un effet FN.

Ainsi, les unes consacrées aux villes FN, au financement du FN et aux affaires du FN ont généré un impact actu de plusieurs milliers de vente, en dehors de tout contexte électoral. On considère dans ce cas là qu'il y a un effet FN.

Même si, nuance le service distribution, ce phénomène peut s'observer aussi avec des unes consacrées à d'autres partis, la politique étant un sujet occasionant des ventes globalement supérieures à la moyenne.

Ajoutons pour conclure qu'en dehors de la politique, ce sont les «morts» qui tirent les ventes de Libé vers le haut. Comme nous l'évoquions lors d'une précédente réponse consacrée à la très bonne vente du numéro consacré à la mort de Johnny.

Cordialement

C.Mt