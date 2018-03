Bonjour,

Votre question se réfère à un article du Point qui se base sur l'enquête Teo de l'INED, qui n'établit pas d'équivalence entre le concept (non cité) de «racisme anti-blanc» et le racisme dont sont victimes les «minorités racisées»

Voilà ce qu'écrivait le Point. :

Si des actes racistes à l'encontre des Blancs peuvent advenir ponctuellement, le concept du « racisme anti-Blanc » est loin de faire l'unanimité. Ces manifestations « concernent une faible proportion de personnes. Elles sont vécues uniquement dans l'espace public sous forme d'insultes, alors que le racisme [envers d'autres communautés] peut impacter l'accès au travail ou au logement, et se manifeste par toutes sortes de discriminations. Concernant les Blancs, il n'y a pas d'impact sur l'insertion sociale », remarque Carole Reynaud Paligot, chercheuse en histoire à la Sorbonne-Paris I, et auteur de plusieurs livres sur le racisme. Elle s'appuie notamment sur l'enquête TeO (Trajectoires et origines), un des rapports les plus fouillés sur les discriminations en France, où les statistiques ethniques sont interdites depuis 1978. L'étude menée par l'Ined (Institut national des études démographiques) en 2008-2009 concerne 22 000 personnes et conclut que la population majoritaire peut déclarer des expériences de racisme, « mais dans une proportion beaucoup plus faible (15 %) que les minorités racisées, et surtout, ce racisme ne se produit qu'une fois, le plus souvent dans la rue ». En comparaison, 55 % des descendants de pays d'Afrique centrale et 38 % des descendants de Marocains et Tunisiens interrogés déclarent avoir été victimes de racisme explicite au cours de leur vie en France.

On peut se référer directement à l'étude Téo pour avoir plus de précisions.

Voilà ce qu'on lit à propos de «l’expérience du racisme explicite».

Nous avons demandé aux enquêtés :« Au cours de votre vie, avez-vous été la cible d’insultes, de propos ou d’attitudes ouvertement racistes en France ?» Quelle soit l’origine, les descendants d’immigrés ou d’originaire d’un DOM (en bleu clair) déclarent être davantage confrontés au racisme que les migrants (en bleu foncé). Etre né en France et avoir la nationalité française ne protège pas du racisme. Être diplômé non plus. De plus, ce racisme se répète dans tous les espaces de la vie : l’école, la rue, le travail, les lieux de loisir, les contacts avec la police. On constate que le racisme est une expérience massive dans la vie des personnes d’origine subsaharienne, d’un DOM, du Maghreb et d’Asie du Sud -Est. Les taux atteignent voire dépassent les 50 % pour les descendant s dans ces origines. Ils sont inférieurs à 30 % pour les descendants d’immigrés espagnols, italiens et portugais.

Et l'étude précise :

Les personnes de la population majoritaire déclarent-elles des expériences de racisme? Oui, mais dans une proportion beaucoup plus faible (15%), et surtout ce racisme ne se produit qu’une fois, le plus souvent dans la rue. L’ampleur et l’impact de ce qui est déclaré par la population majoritaire est sans comparaison avec l’expérience des minorités racisées. Parmi les personnes nées en France de parents nés en France avec la nationalité française, il y a néanmoins : - des personnes qui déclarent une religion minoritaires (juive, musulmane ou protestante) qui sont souvent des petits-enfants d’immigrés, notamment de harki, et que nous avons classées dans la catégorie «Groupes altérisés». 33% d’entre elles déclarent avoir subi du racisme. - des personnes en couple mixte : 26% déclarent avoir subi du racisme. Ce racisme vise en fait leur proche (compagne ou compagnon ou enfants). - des personnes avec un très faible revenu : 26 % déclarent avoir subi du racisme. Elles peuvent avoir compris le mot racisme comme du «racisme anti-pauvre»

Cordialement,

Jacques Pezet

