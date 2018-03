Bonjour,

Pour vous répondre, CheckNews a fait des recherches sur des pages allemandes pour connaître l'origine de la rumeur que vous nous adressez. Nous avons trouvé deux sources différentes: une vidéo réalisée en 2014 par la ZDF, la deuxième chaîne de télévision publique allemande et des propos tenus en octobre 2011 par Pippa Malmgren, une ancienne conseillère économie de Georges W. Bush, qui affirmait que l'Allemagne imprimait des billets quelque part en Angleterre.

La télévision allemande imagine ce que serait le retour au Deutschmark

Lors de nos recherches, nous sommes tombés sur ce site mettant en avant une vidéo publiée en 2014. Le billet de blog est titré «Le gouvernement prévoit-il une sortie de l'Union européenne? La banque fédérale imprime déjà de nouveaux billets de Deutschmarks!». Mais d'emblée l'auteur de l'article insiste sur le fait que la vidéo présentée fait partie du magazine économique WISO de la ZDF et que l'émission porte le nom «Was wäre wenn...», qu'on pourrait traduire par «Que se passerait-il si...». Dans le communiqué de presse qui accompagnait l'émission, il était bien précisé qu'il s'agissait d'un scénario fictif.

Les spéculations d'une ancienne conseillère de Georges W. Bush

Dans cette même émission, les journalistes de la ZDF se servent du témoignage d'une certaine Pippa Malmgren, qui annonçait que l'Allemagne avait lancé l'impression de billets de Deutschmarks, pour faire croire qu'il s'agit d'une véritable information et qu'ils auraient reçu un document top secret de l'entreprise d'impression de billet britannique De La Rue. A l'origine de cet exemple, on trouve une accusation bien formulée par Pippa Malmgren, qui existe bien et qui a bien affirmé à plusieurs reprises que l'Allemagne imprimait secrètement des billets, que ce soit lors d'une conférence à Londres, dans une version archivée de son site, dans une interview d'octobre 2011 au site d'informations économiques Deutsche Mittelstandsnachrichten.

Mais quel sérieux peut-on accorder aujourd'hui en 2018, alors que l'Allemagne continue d'avoir l'Euro comme monnaie, au témoignage de cette dame? Pour comprendre, voici une traduction de ce qu'elle arguait au Deutsche Mittelstandsnachrichten.

Deutsche Mittelstands Nachrichten: Actuellement l'Allemagne fait partie de l'Euro, et la chancelière Angela Merkel a dit, que l'Europe et l'Euro sont identique. Croyez-vous à un retour au D-Mark? Pippa Malmgren: Les hommes politiques les plus importants d'Allemagne ont dit, qu'aucune possibilité pour résoudre cette crise ne doit être exclue. Ce qui signifie dans ce contexte politique, que n'importe quelle variante est possible. Je sais d'après des contacts, que le processus de réflexion est bien plus avancé, que ce qui est communiqué. Deutsche Mittelstands Nachrichten: Mais serait-ce tout simplement possible dans un si court laps de temps? Pippa Malmgren: Je crois que l'Allemagne a déjà lancé l'impression de nouveaux billets D-Mark. Aussi les anciens billets de D-Mark n'ont, à ma connaissance, pas été détruits après l'introduction de l'Euro. Deutsche Mittelstands Nachrichten: Mais où sont-ils imprimés, en Allemagne? Pippa Malmgren: Je crois, que De La Rue [un imprimeur britannique réputé pour l'impression de billets; ndlr] a déjà commencé. Deutsche Mittelstands Nachrichten: Vous pensez vraiment qu'on imprime quelque part en Angleterre des nouveaux billets de D-Mark? Avez-vous des preuves? Pippa Malmgren: Je pense que c'est ainsi. Ce n'est pas très difficile de trouver combien de camions quittent l'usine. Deutsche Mittelstands Nachrichten: Avez-vous des indices, selon lesquels plus de camions qu'habituellement ont quitté les locaux de De La Rue? Pippa Malmgren: Je le crois.

Comme on peut le noter dans cette interview, Pippa Malmgren se répète souvent en disant qu'elle croit que quelque chose se trame mais n'apporte pas vraiment de preuves de l'arrivée des camions de l'imprimeur en Allemagne.

Idem quand on se penche sur ce qu'elle a noté sur son site internet, il s'agit «d'informations attendues pour les jours et les semaines à venir». Pippa Malmgren suppose que « les Allemands vont annoncer qu'ils ré-introduisent le Deutschmark. Ils ont déjà commandé leur nouvelle monnaie et ont demandé aux imprimeurs de se dépécher » et apporte pour preuve un extrait d'une interview donnée par le ministre des finances Wolfgang Schäuble au Spiegel.

Pippa Malmgren y lit que Wolfgang Schäuble est prêt à tout pour résoudre la crise de la dette dans la zone euro et donc qu'il n'exclut pas une «réforme monétaire», ce qui selon elle signifie un retour au Mark. Pourtant si on regarde précisément l'interview, on peut lire que l'emploi des termes «réforme monétaire» est prononcé par le journaliste du Spiegel mais aussi, qu'il manque la réponse du ministre des finances, et que voici:

Wolfgang Schäuble répond qu'il doit résoudre le challenge de la crise de la dette, en veillant à refusant les solutions d'une inflation ou d'une réforme monétaire. Si Schäuble exclut cette réforme, alors l'argument de Pippa Malmgren ne tient pas la route et balaie donc l'hypothèse de Deutschmark imprimés en cachette.

Contactée par CheckNews pour des précisions sur ses propos de 2011, l'ex-conseillère de la Maison Blanche n'avait pour l'instant pas répondu à nos demandes.

En résumé: faute de preuves crédibles, il n'est pas prouvé que l'Allemagne a imprimé des Deutschmarks en Angleterre pour préparer sa potentielle sortie de l'euro catastrophique en 2011.

Jacques Pezet

