Bonjour,

Lors de son congrès des 10 et 11 mars à Lille, le Front national, par la voix de sa présidente, Marine Le Pen, a annoncé qu'il deviendrait le «Rassemblement national» – le nom du parti d'extrême droite était au centre de tous les débats de ce moment politique, écrivait d'ailleurs Libération.

Si beaucoup de commentateurs et de journalistes politiques ont pointé l'homonymie de «Rassemblement national» avec un parti collaborationniste créé au début des années 40, ou avec les slogans de campagnes de Jean-Marie Le Pen dans les années 80, d'autres, comme le Huffington Post, ont remarqué que le nom avait été déposé à l'Institut national de la propriété industrielle, l'Inpi.

Le site a été l'un des premiers à remarquer que la marque était déposée. Mais il s'est trompé en écrivant, dans un papier publié quelques heures plus tard, le 11 mars au soir, que «Le Front national ne pourra pas utiliser le nom "Rassemblement national", selon le propriétaire de ce nom».

En fait, Igor Kurek, militant politique de droite et président du Rassemblement pour la France, n'est pas propriétaire du nom «Rassemblement national», même s'il s'est présenté comme tel auprès du pureplayer, de la radio Europe 1, ou de CheckNews, qui l'a contacté par téléphone:

Ce nom, c'est moi qui m'en sers. Je possède le nom de domaine, le compte Twitter, le Facebook. La marque, je l'ai fait déposer en 2014 par un adjoint qui était sur Paris. Moi je suis dans le Sud, donc j'ai fait déposer la marque à Paris par un prête-nom.

Un discours qui rejoint largement celui publié sur le-dit compte Twitter du Rassemblement national. Dans un communiqué du 11 mars au soir, signé du même Kurek qui se dit propriétaire du nom, on lit notamment que «le FN ne sera jamais le RN et le RN ne sera jamais le FN».

Alors il paraît que Marine #LePen veut changer le #FN en " #RassemblementNational " " #RN" ?

Querelle de paternité

Mais si l'on s'en fie aux statuts publiés sur le site de l'Inpi, on s'aperçoit qu'Igor Kurek n'est pas le propriétaire enregistré de la marque «Rassemblement national». Celle-ci appartient à Frédérick Bigrat, logo compris. S'il ne semble pas être derrière les comptes siglés RN sur les réseaux sociaux, il apparaît cependant comme mandataire sur le site de l'Inpi. C'est donc lui qui a déposé le nom physiquement (ce que nous confirme Kurek, qui le qualifie de «prête-nom»). Mais Bigrat est aussi enregistré comme déposant. Or, «le déposant est la personne qui a le droit d'usage d'une marque», nous explique l'Inpi. Et donc le droit de céder le nom si bon lui semble et à qui le veut.

C'est ce qu'a fait Frédérick Bigrat, qui a expliqué, dans un communiqué publié sur le site de l'Incorrect (l'un des premiers sites à avoir remarqué l'erreur du Huff Post) le lundi 12 au matin, que «Les droits de la marque Rassemblement national ont été cédés par acte sous seing privé le 22 février 2018.» Ces droits sont «actuellement détenus par l'un des conseils du Front national, à titre personnel», écrit Bigrat.

A peu près au même moment, les rédactions de France recevaient un communiqué dans les mêmes termes de la part du FN :

Le Front national n’ignore pas que la marque «Rassemblement national» avait fait l’objet d’un dépôt à l’Inpi par M. Bigrat, aujourd'hui président d’une petite association politique en cours de dissolution, et précise, à toutes fins utiles, qu’il a chargé depuis deux mois un de ses avocats d’acquérir les droits de cette marque ; ce qui a été fait par acte sous seing privé le 22 février 2018 de telle sorte que les droits de la marque sont aujourd’hui détenus par un des conseils du FN.

L'avocat en question, Maître Frédéric-Pierre Devos, y a lui aussi été de son communiqué, en fin de matinée :

Je peux vous confirmer en mon nom personnel que je suis le seul titulaire des droits de la marque Rassemblement national qui m'ont été cédés légalement par monsieur Frédérick Bigrat.

Contacté, Frédérick Bigrat n'a pas répondu à nos sollicitations. Dans son communiqué, il s'éloigne tant que faire se peut de son ancien comparse Kurek, qui revendiquait la propriété du «Rassemblement national» :

En ma qualité de Président du Rassemblement national, je tiens à préciser que les propos tenus par monsieur Igor Kurek, sur la base d'un communiqué rédigé par lui seul, sont parfaitement inexacts, d'autant que monsieur Igor Kurek n'était pas mandaté par le bureau de l'association pour opérer quelque communiqué que ce soit, il s'agit donc d'une démarche purement personnelle qui engage la responsabilité de son auteur et dégage celle du Rassemblement national en instance de dissolution.

Par téléphone, Igor Kurek, qui se dit «gaulliste, social, de droite, mais pas d'extrême droite» explique que la plateforme «Rassemblement national», dont le site n'est plus actif depuis plusieurs années, compte une centaine de membres, mais pas d'élus.

Interrogé sur la cession des droits entre Bigrat et le FN pour le nom «Rassemblement national», l'Inpi n'a pas pu nous confirmer qu'elle avait enregistré le changement de propriété. Si l'institut de la propriété industrielle en a bien été avisé (ce qui n'est pas obligatoire), comme l'assurent Bigrat et les frontistes, la passation de paternité sera bientôt visible sur son site.

Fabien Leboucq