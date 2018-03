Bonjour,

Votre question fait référence à des articles publiés le 16 décembre 2017 par le New York Times. La publication révèle l'existence entre 2007 et 2012 d'un programme secret du ministère de la défense américain, l' Advanced Aviation Threat Identification Program (AATIP), chargé d'enquêter sur les phénomènes aérospatiaux inexpliqués. L'article est accompagné de deux vidéos, sujets d'étude de ce programme secret du Pentagone.

En fait, ce n'est pas le New York Times qui a publié ces deux vidéos en premier, mais le site internet de To the stars academy (TTSA), un groupement privé de scientifiques. En révélant ces documents en novembre, le site qui vend par ailleurs des objets sur le thème de l'espace et des extra-terrestres, et qui propose aux internautes d'investir dans la société, a affirmé avoir obtenu les vidéos après des demandes de déclassifications acceptées par le gouvernement américain. Une troisième vidéo a été postée récemment, ce 9 Mars 2018, par le même site. TTSA a donné un nom à ces vidéos. La première s'appelle Nimitz, la seconde Gimbal, et la troisième Go Fast.

Le début des vidéos est une analyse des données. Filmées par des cameras embarquées sur les avions de chasse de l'armée américaine, elles sont souvent accompagnées des commentaires des soldats. « C'est quoi ces putains de trucs ?! », peut-on entendre en anglais dans Go Fast. « Mon dieu, regarde cette chose mec ! Ils sont toute une flotte. », entend-t-on dans Gimbal. TTSA a également publié une interview d'un ex-commandant de l'armée américaine, David Fravor, qui raconte ce qu'il a vécu le jour où la caméra de son avion de chasse a pris ces images. Le résultat de ces témoignages accompagné des vidéos est troublant.

Quelques semaines après les publications de Nimitz et Gimbal, Luis Elizondo, directeur de 2017 à 2012 de l'AATIP, le programme secret américain, déclarait à CNN : « Nous ne sommes pas seuls ». Plus récemment, à la sortie de la dernière vidéo, Christopher Mellon, ancien vice-secrétaire d'Etat à la Défense sous Bill Clinton et George W. Bush, s'interroge sur le Washington Post. «L'armée continue de rencontrer des OVNIS. Pourquoi le Pentagone ne s'en soucie-t-il pas? ». Comme nous l'apprend le HuffPost, Luis Elizondo a été embauché par le TTAS après son départ de l'armée, Christopher Mellor, serait quant à lui un conseiller et investisseur de l'entreprise.

Pour répondre à votre question, CheckNews a demandé l'avis d'un expert. Il est Français et s'appelle Antoine Cousyn. C'est un collaborateur régulier du Groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés (GEIPAN) qui est une branche du Centre national d'études spatiales (CNES), qui appartient au gouvernement français. Antoine Cousyn est aussi analyste et développeur du logiciel IPACO utilisé par le GEIPAN, et depuis peu par l'armée argentine.

«Hormis le témoignage du commandant Fravor, il n'y a rien», indique t-il par téléphone. L'homme, informaticien de métier, explique avoir longuement travaillé sur le sujet. « On a monté un groupe international informel entre passionnés et spécialistes du sujet. Nous avons consulté des forums publics de spécialistes. Nous avons également cherché à obtenir plus d'informations, ainsi que la vidéo originale, auprès du gouvernement américain et de TTSA, mais nous ne les avons pas obtenues ». Antoine Cousyn avoue ne pas pouvoir totalement émettre de certitudes sans ces éléments, indispensables à une étude scientifique. Notamment concernant un scène impressionnante dans Gimbal: l'objet poursuivi effectue une rotation sur lui-même. « Il est très plausible que ce soit la camera de l'avion qui effectue une rotation en réalité.»

Il confie donc être « très sceptique », devant ses vidéos. «Franchement nous avons l'impression d'être face à un véritable amateurisme dans l'analyse faite par les publieurs des documents. La vidéo Gimbal n'est pas datée, ni localisée. Mais nous pensons qu'elle a été filmée en 2015, par le même avion qui a tourné la troisième vidéo, Go Fast ». Les deux vidéos pourraient correspondre au même vol. Ce sont les références de guidage et d'émission, propres à chaque mission et chaque pilote, situées à droite de l'écran sur les deux vidéos -LST 1688 1688-, qui incite les passionnés à penser cela.

Antoine Cousyn affirme par ailleurs que Nimitz a déjà été publiée sur le net, en 2007, sur le serveur d'un forum dédié aux passionnés de films de science-fiction. « La vidéo est inaccesible aujourd'hui sur ce forum. Mais à l'aide du logiciel Wayback qui archive tout ce qui a été publié sur le net, nous avons pu constater que la personne ayant publié cette vidéo était un jeune étudiant allemand ayant des contacts aux Etats-Unis ».

Pour conclure, « on pense sérieusement que les vidéos ont été tournées par des pilotes qui s'amusaient et/ou testaient leur système de verrouillage de cible automatique. Les deux premières vidéos montreraient l'arrière d'un avion de chasse. Et la troisième vidéo poursuit un oiseau ».

Pas de quoi vraiment s'inquiéter de l'arrivée imminente d'envahisseurs extra-terrestres. Même si aucune hypothèse n'est à exclure et que le chercheur insiste sur le fait que l'absence de précisions (et des vidéos originales) interdit toute conclusion.

Sur les 2704 cas étudiés par le GEIPAN depuis 2007, seuls 7% d'entre eux ont été classifiés « Phénomène non identifié après enquête » : inexplicable donc.

Cordialement

Geoffrey Gaye