Bonjour,

Le dimanche 11 mars, l'ex-journaliste d'I-Télé Laurence Haïm postait sur Twitter une photo d'un enfant marchant dans le désert, entouré de fonctionnaires du Haut-Commissariat aux Réfugiés de l'Onu, l'UNHCR. Avec cette légende:

Photo de la semaine circulant dans notre monde sur les reseaux. 4 mars. Un enfant migrant de 4 ans entre la Syrie et la Jordanie croise une equipe @unhcr. Il a dans son petit sac les vêtements de sa mere et soeur tuées en Syrie pic.twitter.com/bHdcQj9ftd — LAURENCE HAIM (@lauhaim) 11 mars 2018

Pour l'éphémère porte-parole d'Emmanuel Macron, il s’agit de la «photo de la semaine dans notre monde sur les réseaux». Pourtant, comme l'a remarqué le site anglophone hoaxslayer, un internaute kényan l’a postée sur Facebook... le 2 mars (soit deux jours avant que la scène ne se déroule, si l’on en croit le tweet Laurence Haïm). Cet internaute écrit:

DECHIRANT Le monde s'est réveillée avec cette déchirante photo d'un enfant de 4 ans migrant depuis la Syrie vers la Jordanie. Les équipes de l'UNHCR l'ont récupéré alors qu'il marché seul dans le désert entre la Syrie et la Jordanie. Tout ce qu'il avait dans son sac en papier était les vêtements de sa mer et de sa soeur, qui ont été tuées en Syrie.

En fait, le cliché est bien plus vieux. Il date de 2014. L'enfant a bien traversé la frontière entre la Syrie et la Jordanie, mais il n'était pas seul. Et au moment de la photo, sa mère n'était pas morte.

La légende qu’on lui appose depuis quelques jours est donc fausse. Dès sa première publication, la photo a donné lieu à un imbroglio. Une présentatrice américaine, Hala Gorani, écrivait, en février 2014, sur Twitter, pour légender cette photo:

Les équipes de l'ONU ont trouvé Marwan, 4 ans, traversant le désert seul, après avoir été séparé de sa famille fuyant la Syrie

Hala Gorani avait ensuite supprimé son tweet (mais euronews en a gardé trace) car l’auteur de la photo, un responsable du Haut-Commissariat aux réfugiés en Jordanie, l’avait corrigée. Dans son premier tweet, avec la photo, Andrew Harper écrivait:

Voici le petit Marwan, 4 ans, qui a temporairement été séparé de sa famille, et est assisté par les équipes de l'UNHCR à son arrivée en Jordanie.

Cette légende, qui date du 16 février 2014, est pobablement la seule qui vaille pour cette photo, puisqu'elle a été écrite par son auteur. Andrew Harper avait ensuite corrigé ceux qui avait détourné le cliché (à l'époque Hala Gorani, mais il aurait encore à faire du travail aujourd'hui).

Just to let you know that Marwan was safely reunited w his mother soon after being carried across the #Jordan border pic.twitter.com/h1XskyhWgz — Andrew Harper (@And_Harper) 17 février 2014

Dans des messages postés les jours suivants, le fonctionnaire du HCR expliquait que l'enfant, s'il s'appelait bien Marwan, avait retrouvé sa mère après son arrivée. Le responsable du Haut-commissariat aux réfugiés précisait également que Marwan n'avait pas traversé le désert «seul». Il était juste en retrait d'un groupe de plusieurs dizaines de réfugiés. En témoigne une photo, également publiée sur Twitter dans la foulée, d'un photographe du HCR, où l'on voit l'enfant en arrière plan d'un groupe de personnes.

Here's some context on the Marwan story from yesterday. Separated but not alone. pic.twitter.com/CuuOyxLQZM — Jared Kohler (@JaredKohler) 18 février 2014

Le tweet mal légendé de la présentatrice américaine avait obtenu plusieurs milliers de partages il y a 4 ans. Aujourd'hui, un tel message obtient encore plusieurs centaines de retweets. Nous étions en train d'écrire ces lignes quand la journaliste Laurence Haïm présentait ces excuses pour son tweet apocryphe. Elle faisait toutefois remarquait que «le drame syrien demeure.»

https://t.co/YfGrp9T1wN circulait sur les reseaux ce que j ai vu et bien precise. . Le Guardian a enquete sur la date.

Le drame syrien demeure. Toutes mes excuses. — LAURENCE HAIM (@lauhaim) 12 mars 2018

A raison: en Jordanie, le HCR, selon les derniers chiffres disponibles sur le site de l'organisation internationale, accueillait plus de 720000 personnes en 2016 (+5% par rapport à l'année précédente). Le drame demeure, comme les mauvaises legendes accompagnant les photos qui l'illustre.

Fabien Leboucq