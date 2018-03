Bonjour,

Au cours d'un reportage consacré aux bonnes relations qu'entretient Emmanuel Macron avec les chasseurs, et diffusé dans l'émission CPolitique sur France 5, le président de la Fédération nationale des chasseurs, Willy Schraen, a expliqué (à partir de 1:15:40) que cette passion reposait sur le fait que «la ruralité c'est beaucoup d'électeurs. Les chasseurs c'est beaucoup beaucoup d'électeurs». A la question de savoir combien ils sont, le chef des chasseurs a répondu: «il y a 1,2 millions de permis validés mais vous avez 5 millions de porteurs de permis de chasse en France. Il y a un turnover [une rotation, nldr] de gens qui valident.»

Dans sa réponse, Willy Schraen fait donc la différence entre les 1,2 millions de personnes ayant un permis valide et 5 millions de personnes qui ont ou ont eu un permis de chasse. Sur son site, la Fédération nationale des chasseurs revendique bien qu' «avec 1 200 000 pratiquants, la chasse est le troisième loisir préféré des français.»

Pour obtenir d'autres informations sur ce sujet, CheckNews a contacté l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui est l'organisme qui délivre les permis de chasser et qui est sous la double tutelle du ministère chargé de l'Environnement et du ministère chargé de l'Agriculture. Son chef de la division du permis de chasser, Jacques Bouchet, nous a indiqué que pour la campagne 2017/2018 «le nombre de validations annuelles avoisinera le un million cent mille (probablement légèrement en dessous)».

En ce qui concerne le nombre de cinq millions de chasseurs évoqué par Willy Schraen, il semble plus dubitatif: «Il est très difficile de savoir aujourd’hui combien de permis de chasser – hors validation- sont en circulation mais le chiffre de 5 millions est particulièrement exagéré. Je ne pense pas qu’il y en est plus de 3 millions aujourd’hui.»

En résumé: selon l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui délivre les permis de chasse, il y a aujourd'hui environ 1,1 million de personnes qui possèdent un permis validé en France. Par contre, l'estimation de 5 millions de chasseurs avancée par Willy Schraen dans CPolitique, lui semble exagérée.

Cordialement,

Jacques Pezet

Cette réponse vous a plu? Vous souhaitez en lire d'autres? Abonnez-vous à nos comptes Facebook ou Twitter pour continuer à nous suivre.