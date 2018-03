Bonjour,

Même si elle sont moins importantes que dans le privé, les inégalités salariales existent aussi dans la fonction publique. A l’occasion de la journée international des droits des femmes, le 8 mars 2018, le gouvernement a d'ailleurs proposé d'engager une négociation pour réduire les inégalités en matière de rémunération entre les femmes et les hommes.

D’après les dernières données fournies par la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP), l’écart moyen de salaire net est de 18,19%, en 2015, contre 22% dans le privé.

Précisons qu’il varie fortement en fonction du type de fonction publique:

Il est de 10,20 % dans la fonction publique territoriale;

16,89 % dans la fonction publique de l’Etat;

de 26,44 % dans la fonction publique hospitalière.

Les outils statistiques permettant d’obtenir des données statistiques plus fines manquent encore, comme le précise le projet de rapport annuel 2017 sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique dont CheckNews a pu consulter des extraits :

«Afin de parvenir à calculer de façon plus fine ces écarts, le service statistique ministériel de la fonction publique a conçu une méthodologie statistique plus opérationnelle. Celle-ci est en cours d’expérimentation avec les ministères économiques et financiers et le ministère de la Culture, et sera mise prochainement à disposition des ministères volontaires».

Depuis 2013 et la signature d’un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes spécifique à la fonction publique, les pouvoirs publics ont toutefois produit plusieurs rapports et études. En 2017, Françoise Descamps-Crosnier, alors députée socialiste a rendu un rapport entièrement consacré à la question. Ces travaux ont permis d’identifier plusieurs causes à cet écart de rémunération.

D’abord, les femmes ont plus de contraintes de temps liées à la maternité et la prise en charge des enfants. La première conséquence est : un temps de travail plus réduit pour les femmes que pour les hommes -et donc des rémunérations moindres. En 2015, le travail à temps partiel concerne 23% des femmes fonctionnaires, contre 5% des hommes. En tout, 82 % des postes à temps partiel sont occupés par des femmes dans la fonction publique.

D’après le rapport annuel de 2016 de la DGAFP, les femmes se mettent majoritairement à temps partiel pour la garde des enfants, alors que les hommes le choisissent pour leurs études ou une formation. La différence en termes de nombre d'heures constitue «systématiquement l’une des deux principales sources de l’écart de rémunération quel que soit le versant de la fonction publique», indique l'Insee dans une étude sur «les sources de l’écart de rémunération entre femmes et hommes dans la fonction publique», publiée en 2016, notamment dans la fonction publique hospitalière, hors personnel médical, où ce facteur «contribue à plus de la moitié de cet écart».

Les femmes sont aussi surreprésentées chez les agents en congé parental (94,5%), en 2015. «La naissance d’un enfant est un facteur important pour rendre compte des inégalités salariales entre les femmes et les hommes», résume la DGAFP. Et cet effet augmente avec le nombre d’enfants.

D'après l'Insee, le temps «contraint» des femmes peut réduire leur accès à la formation professionnelle et favoriser les interruptions de carrière plus fréquentes et avoir une conséquence sur la progression de leur rémunération.

Ensuite, même lorsque deux agents de sexe différents sont à temps plein, des inégalités persistent. En cause notamment : la «ségrégation profesionnelle», mentionnée plusieurs fois dans les études et développée par l'Insee. Le fait que les femmes et les hommes occupents des emplois différents représente «la principale source de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes» dans la fonction publique d’État et la Territoriale.

Cette ségrégation peut être «horizontale», c'est-à-dire en fonction des corps de métier et des ministères. Certaines filières féminines sont moins bien rémunérées que des filières masculines, comme en témoigne un technicien de la fonction publique territoriale, dans le rapport Descamp-Crosnier :

«Ma femme, éducatrice de jeunes enfants en collectivité territoriale (bac +2), gagne 1000€ de moins que moi qui n'ai qu'un CAP. Elle est dans une filière typiquement féminine. Le niveau des primes est particulièrement bas mais surtout : elle n'a pas comme moi droit aux promotions internes, aux examens professionnels et il lui est imposé d'avoir le diplôme + concours !!», explique-t-il.

Par exemple, dans la filière médico-sociale où les femmes sont majoritaires, les salaires sont en moyenne plus faible que la filière incendie et secours d'où les femme sont presque absentes.

Voici le détail de la répartition des femmes dans la fonction publique en 2015 :

J'ai fait une infographie dans une dépêche à venir pour @AEFsocial_RH

Le thème ? Les femmes dans la fonction publique. La féminisation n'est pas encore gagnée partout....#8mars pic.twitter.com/4fzHags9ni — Myriam Mariotte (@m_mariotte) 8 mars 2018

La ségrégation peut aussi correspondre au fameux «plafond de verre» liéée à l'accès inégal des femmes et des hommes à certaines catégories hierarchiques. «Tant dans la fonction publique d’État et territoriale que dans le secteur privé, plus les niveaux de rémunération des emplois sont élevés, moins les femmes ont une probabilité d’y accéder, ce qui confirme l’existence d’un plafond de verre», rapporte la DGAFP. En 2015, les femmes représentent 40% des emplois de direction, alors qu'elles représentent 62% des effectifs et 64% des catégorie A.

Un dispositif a été mis en place en 2012 afin de promouvoir l'accès des femmes aux postes de direction. Le taux de femmes nommées pour la première fois à un poste d'encadrement ou de direction doit atteindre fixe un seuil de 30 % au minimum. «Alors que ce seuil a été relevé à 40 % au 1er janvier 2017, le bilan des nominations pour l’année 2016 présente un taux de 35 % dans l’encadrement supérieur et dirigeant de la fonction publique, accusant ainsi un retard de 5 points par rapport l’objectif fixé», indique le média spécialisé, AEF, dans un article en décembre 2017.

