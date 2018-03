Bonjour,

Nous présumons que le «il» de votre question fait allusion à François Fillon, en référence au slogan «Rends l'argent» qui a poursuivi le candidat pendant toute la campagne présidentielle.

Si vous parlez des sommes perçues par Pénélope Fillon et ses deux enfants en tant que collaborateurs parlementaires, la réponse est non. Pour rappel, François Fillon a été mis en examen pour «détournement de fonds public», «complicité et recel de détournement de fonds publics», «complicité et recel d’abus de bien sociaux», et «manquements aux obligations de déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique» puisque ces emplois sont soupçonnés fictifs. Cette mise en examen ne valant pas condamnation, la justice ne peut pas lui demander de rembourser une quelconque somme. S'il avait rendu l'argent, il aurait fallu que ce soit de sa propre initiative.

Comme nous l'expliquions dans une précédente réponse, François Fillon avait annoncé pendant la campagne qu'il ne rendrait pas l'argent puisqu'il conteste que les emplois soient fictifs. Répondant à une question en conférence de presse le 6 février 2017, il avait ainsi rétorqué: «Pourquoi rembourserais-je ces sommes ? Ma femme a travaillé et elle a donné les preuves de ce travail.»

Deux jours avant le premier tour, Slate annonçait que François Fillon était prêt à «rendre l'argent»... en cas de victoire. Evincé avant le second tour, le candidat LR n'a donc pas eu à remplir cette promesse. Engagement d'ailleurs fait en off par son entourage, et qui n'avait pas à l'époque été confirmé par d'autres médias.

Il a rendu l'argent... de la campagne

Pourtant, vous avez dû lire cet été des titres affirmant: «François Fillon a rendu l'argent.» Il s'agissait de titres accrocheurs : l'argent rendu n'étant pas celui réclamé par les internautes. Il s'agissait des sommes collectées pendant la campagne par le microparti de Fillon, Force Républicaine, et qui ont (en partie) été remboursées à LR. «Bruno Retailleau et Bernard Accoyer – qui ont succédé à François Fillon à la tête de Force républicaine – ont finalement accepté de lui [le parti LR, ndlr] rétrocéder 900 000 euros sur les 1,9 million d'euros qui restaient dans les caisses de l'association du candidat après la campagne», révélait le Parisien.

Cordialement,

Pauline Moullot