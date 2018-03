Bonjour,

Fortnite, présenté comme un des plus grands succès actuels du jeu vidéo, est un jeu de survie développé par Epic Games (sur consoles et PC). Le jeu propose deux modes distincts, un mode « Save the World », payant, dans lequel le joueur progresse tout seul, et le mode "Battle Royale" (joueur contre joueur). C'est ce dernier mode, lancé en septembre 2017, et présentant la particularité d'être gratuit, qui a fait du jeu Fortnite un véritable phénomène.

Epic Games a annoncé récemment 40 millions de joueurs. Et il y a un mois, entre le 3 et le 4 février, le jeu a battu son record de joueurs connectés simultanément en atteignant, selon Epic Games, 3,4 millions de joueurs. Un pic supérieur à celui enregistré (3,2 millions) par le concurrent et devancier (payant) PlayersUnknown's Battlegrounds (PUBG). Mais un pic qui a fait planter le jeu et justifié la publication d'un communiqué d'explication.

Pour information, et contrairement à ce que suggère votre question, le jeu est aussi très prisé des adultes.

Le principe du jeu est d'une absolue simplicité : 100 joueurs (qui peuvent soit être seuls, soit être être répartis en équipes de 2 ou 4) connectés dans le même espace virtuel et s'entretuant pour être les derniers à rester en vie. Quand ils ne tuent pas les autres, les joueurs récupèrent des matériaux (bois, briques etc...) qu'ils peuvent utiliser pour fabriquer par exemple des abris ou des escaliers pour les aider dans leur quête de survie.

L'espace de combat virtuel étant toujours le même depuis le lancement du jeu, les joueurs les plus assidus en connaissent les moindres détails, même si Epic Games modifie régulièrement le terrain de jeu (ajout d'une ville, etc.)

Au fut et à mesure du jeu, pour précipiter les confrontations directes entre joueurs, l'aire de combat se rétrécit (sous la forme d'une tempête venant d'une marge extérieure et grossissant, causant des dégats aux joueurs quand ils sont dedans, et poussant donc ces derniers à aller "dans la zone". Où il retrouvent donc leurs adversaires.

Le jeu se distingue aussi de son concurrent PUBG par ses graphismes plus "cartoon" et un ton plus "fun" (possibilité par exemple pour le joueur d'improviser une petite danse pour troller l'adversaire qu'on vient d'abattre).

Epic Games a annoncé il y a quelques jours le lancement prochain du jeu sur mobiles.

Just announced: Fortnite Battle Royale is coming to mobile! Sign-ups for the Invite Event on iOS start Monday.



More details here: https://t.co/UxwzeySxdw — Fortnite (@FortniteGame) 9 mars 2018

Cordialement

C.Mt