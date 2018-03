Bonjour,

Libération s'était déjà penché sur le coût d'un porte-avions à l'occasion de l'entre-deux-tours de la primaire du PS, en janvier 2017. Benoît Hamon n'avait pas su répondre précisément à l'interrogation de la journaliste spécialiste de l’économie de France Inter, Alexandra Bensaïd. Sur Twitter, l'autre prétendant au poste de candidat, Manuel Valls, avait évalué ce montant à 4 milliards d'euros.

Entre 3 et 4 milliards d'euros

Le journaliste de Libération, Balla Fofana avait mené l'enquête et notait alors:

De l'aveu d'un cadre d'un groupe industriel de défense, «estimer le prix d'un porte-avions n'est pas donné à tout le monde». «On ne peut pas faire un procès à Hamon sur le coût de l'armement. Nous sommes dans un secteur stratégique où les prix sont tabous. Les personnes habilitées à révéler ces prix sont de hauts responsables.» Selon ce responsable, le prix d'un porte-avions oscille entre 3 et 4 milliards d'euros. «Ça dépend de la taille du bâtiment, du nombre d'avions qu'il peut transporter.»

L'estimation de ce cadre correspondait également au montant d'un second porte-avions français, évalué en 2008 par les députés Jean-Michel Fourgous (UMP) et Bernard Cazeneuve (PS) dans le cadre d'une mission d’évaluation et de contrôle sur l’équipement naval. Ces parlementaires concluaient que second porte-avions (PA2) pourrait coûter 3,5 milliards d'euros et ajoutaient que «outre le coût d’acquisition, le PA2 coûterait entre 125 et 135 millions d’euros de fonctionnement par an, soit plus de 5 milliards d’euros pendant sa durée de vie, estimée à 40 ans».

Cordialement,

Jacques Pezet

Cette réponse vous a plu? Vous souhaitez en lire d'autres? Abonnez-vous à nos comptes Facebook ou Twitter pour continuer à nous suivre.