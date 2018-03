Bonjour,

Vous nous avez posé cette question que nous avons reformulée pour la raccourcir : «La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, s'est-elle déplacée en Guyane pour annoncer l'expérimentation du pass culture 2 jours avant le second tour des élections législatives partielles ?»

Le déplacement de la ministre de la Culture, annoncé son agenda, a bien eu lieu du jeudi 8 au samedi 10 mars, soit la veille du deuxième tour des élections législatives partielles organisées dans la 2e circonscription de la Guyane – élection qui a vu le candidat LREM l'emporter de justesse). Si rien ne relie officiellement la présence de la ministre en Guyane à l'échéance électorale, ce type de déplacement d'un membre du gouvernement sur les lieux d'une élection législative partielle est commun.

Le déplacement avait été annoncé le 1er mars par la ministre sur l'antenne d'Europe, lors d'une interview où elle avait également annoncé que la Guyane figurait parmi les quatre territoires désignés pour expérimenter le Pass Culture, avec la Seine-Saint-Denis, le Bas-Rhin et l'Hérault.

Ce dispositif, présenté le 6 mars a pour but de simplifier l'accès à l'offre culturelle. Parmi les nouveautés, les jeunes de 18 ans pourront notamment avoir accès à un chèque de 500 euros disponible sur une application dotée de géolocalisation pour acheter des places de concerts, de théâtre, des livres ou s'inscrire à cours de danse.

En Guyane, la ministre a d'ailleurs assisté à un atelier «en compagnie de jeunes et d’acteurs culturels locaux à un atelier autour de l’expérimentation du Pass Culture», comme l'indique le ministère dans un communiqué, le 8 mars.

Françoise Nyssen avait avant cela signé une déclaration d'intention avec la Collectivité territoriale de Guyane (CTG) fixant les objectifs en matière de développement de la culture.

La ministre de la Culture a d'ailleurs documenté sa visite sur les réseaux sociaux comme, vous pouvez le voir ci-dessous :

La #Guyane, territoire d'expérimentation du #PassCulture. La moitié de la population guyanaise a moins de 25 ans. Ecouter les jeunes Guyanais, leurs besoins, leurs envies, leurs rêves, pour co-construire avec eux LEUR pass de demain. pic.twitter.com/RZ481YIPk3 — Francoise Nyssen (@FrancoiseNyssen) 9 mars 2018

Ce déplacement ministériel organisé juste avant la tenue des élections a été taxé de «clientélisme» par Jean-Luc Mélenchon, dans un tweet, le 9 mars 2018.

La ministre Nyssen va distribuer en #Guyane des pass culture à 500€ jusqu'à la veille du premier tour de l'élection législative partielle. Clientélisme puant. pic.twitter.com/KwStq7KPEy — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 9 mars 2018

Rappelons le premier scrutin de juin 2017, avait été annulé en décembre par le conseil constitutionnel, après un recours de Davy Rimane, candidat soutenu par la France Insoumise, en raison de l'absence d'assesseur dans deux bureaux de la commune de Maripasoula. Le candidat de La République en marche (LREM), Lénaïck Adam l'avait alors remporté à 56 voix contre Davy Rimane. La tenue du nouveau scrutin a été annoncée par un décret, le 19 janvier 2018. Ce dimanche 11 mars, Lénaïck Adam a été réélu avec 50,65% des suffrages exprimés, contre 49,35% pour Davy Rimane, soit 212 voix d'avance, selon les premiers résultats communiqués par la préfecture.

Un échec pour la France Insoumise alors que Jean-Luc Mélenchon avait particulièrement soutenu la candidature de Davy Rimane avant la tenue de ce nouveau scrutin :

La semaine prochaine, je serai en #Guyane pour soutenir @DavyRimane, un homme qui lutte. Nous savons ce qui s'est passé quand #Macron est allé en Guyane. #JLMSaintGaudens https://t.co/Oibicf5YlC — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 21 février 2018

Le président du groupe de la France Insoumise a d'ailleurs remis en question les résultats dans un tweet en dénonçant le score de LREM dans la commune de Grand Santi (97,51% pour le candidat LREM).

Encore une fois, encouragé par le silence complice du parti médiatique au premier tour, les résultats de Grand Santi en Guyane campent en zone Corée du Nord : 98% pour le candidat de Macron. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 11 mars 2018

Il est notable que le gouvernement a régulièrement envoyé ses ministres à l'approche du scrutin, lors des dernières élections législatives partielles. Dans la Haute-Garonne où le premier tour a aussi eu lieu ce dimanche 11 mars, plusieurs membres du gouvernement dont la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, Jacques Mézard, ministre de la Cohésion territoriale, ou encore le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux (venu pour «répondre aux questions des Français» sur la politique du gouvernement) et Chistophe Castaner, secrétaire d’Etat aux relations avec le Parlement, se sont rendus dans le département pour soutenir la candidature LREM de Michel Montsarrat. Arrivé deuxième, il affrontera le candidat socialiste, Joël Aviragnet, lors du second tour prévu le dimanche 18 mars. Idem dans le Val d'Oise lors des élections partielles en février, avec le venue de Christophe Castaner et d'Edouard Philippe en soutien à la candidate LREM, Isabelle Muller-Quoy, finalement battue par le candidat LR Antoine Savignat ( 51,45%, contre 48,55%).

Cordialement,

Emma Donada