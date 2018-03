Bonjour,

Impossible de répondre encore à votre question, car le PS n'a pas encore choisi son futur siège, après avoir finalisé le 28 février la vente de Solférino à la société Apsys, comme nous l'expliquions dans une précédente réponse. Mais la décision pourrait être prise avant la fin du mois, et donc avant la désignation du futur patron des socialistes, programmée le 29 mars.

Le temps presse, explique en effet à Checknews Jean-François Debat, trésorier du PS. Le 30 septembre, les socialistes devront en effet avoir libéré leurs anciens locaux. «Nous sommes arrivés à une short list de 2-3 lieux pour le futur siège», explique le trésorier, qui souhaiterait donc qu'une option «soit prise avant la fin mars», avant même la désignation du premier secrétaire, donc : «l'attente de la désignation du futur premier secrétaire du PS est un argument qui porte peu auprès des agents immobiliers, s'amuse Jean-François Debat. Et il y a des acheteurs potentiels en face. Il est donc possible qu'on demande aux deux finalistes (qui seront désignés jeudi après le vote des militants sur les textes d’orientations des candidats) de se mettre d'accord.»

C'est toujours l'option d'un achat qui tient la corde, même si la location «n'est pas exclue par principe». Côté budget, Debat annonce sans surprise une enveloppe très sensiblement inférieure à ce qu'a rapporté la vente de Solférino (45,5 millions d'euros). «Le coût du nouveau siège n'ira pas aller au delà du quart de cette somme». Soit une dizaine de millions. Le reste de la vente de Solférino étant destinée au remboursement de la campagne de Benoît Hamon, à la préparation des échéances à venir, et au soutien des fédérations.

Côté emplacement, le but est d'être dans Paris, dans un quartier bien desservi par les transports. «On ne cherche pas un nouvel hôtel particulier mais un local plus moderne, avec open space, des espaces de coworking». Il n'y a pas de préférence pour une rive plutôt que l'autre. «On est de gauche mais dans la short list, il y a des lieux rive droite et rive gauche».

