Voilà l'intégralité de votre question, que nous avons reformulée : «Le 6 mars 2018, l'invité de 8 h 20 sur France Inter, Jean-Claude Mailly, secrétaire général de FO, a déclaré que le prélèvement supplémentaire Macron sur une retraite de 1 200 € est de 35 €. Ma retraite mensuelle était de 2 052 € en novembre 2017 ; elle est de 2015 € en février 2018, soit une "perte" de 37 €. J.-C. Mailly est-il si mal informé ou distille-t-il, et beaucoup d'autres avec lui, un fausse information que le journaliste n'a pas corrigée ?»

Effectivement, Jean-Claude Mailly était sur France Inter le 6 mars, et y a déclaré à propos de la hausse de la Contribution sociale généralisée (CSG) sur les retraités : «A 1 200 euros, vous perdez 30 ou 35 euros par mois, ce n'est pas rien.»

Le propos du dirigeant de Force ouvrière est inexact à plusieurs titres

Un retraité célibataire touchant 1 200 euros de pension n'est pas impacté par la hausse de la CSG

La première imprécision de Jean-Claude Mailly concerne l'évocation des 1 200 euros. Contrairement à ce qui a été souvent écrit et dit, les retraités percevant 1 200 euros de retraite ne seront pas tous concernés par la hausse de la CSG... et certains ne perdront rien. Cela dépend de l'âge (en raison d'un abattement dont bénéficient les retraités de plus de 65 ans), et de la situation familale.

Dans tous les cas, les retraités célibataires gagnant 1 200 euros (s'ils n'ont aucun autre revenu) ne sont pas concernés par la hausse de la CSG :

En effet, un retraité célibataire de moins de 65 ans est touché par la hausse de la CSG uniquement si sa pension nette dépasse 1 290 euros. S’il a plus de 65 ans, le retraité isolé est touché par la hausse si sa pension dépasse 1 390 euros.

Un retraité ayant un enfant à charge non actif, ou étant veuf et percevant 1 200 euros de pension n'est pas non plus concerné par la hausse de la CSG, quel que soit son âge. S’il a moins de 65 ans, il est touché par la hausse de la CSG si sa pension dépasse 1 620 euros. S’il est plus âgé, la hausse s’applique s’il perçoit une pension supérieure à 1 730 euros.

En revanche, un couple de retraités dont chaque membres perçoit 1 200 euros de pension sera lui impacté. En effet, pour un couple de retraités ayant moins de 65 ans, le seuil au-delà duquel la CSG augmente est de 1 960 euros de pensions nettes cumulées, soit 980 euros par personne. Pour un couple de retraités dont un membre a plus de 65 ans, c’est au-delà de 2 100 euros de pensions nettes cumulées que la CSG augmente.

Les seuls retraités gagnant 1200 euros impactés par la hausse de la CSG sont les retraités vivant en couple. Contrairement à ce que suggère Jean-Claude Mailly, un retraité célibataire percevant 1200 euros de pension ne sera pas touché (s'il n'a pas de revenus en plus de sa retraite).

Mailly exagère le montant de la perte de pouvoir d'achat

Mais même en se plaçant dans l'hypothèse où le retraité ayant 1 200 euros de pensions est en couple, et subit l'impact de la hausse de la CSG, le secrétaire général de FO exagère en chiffrant à 30 ou 35 euros par mois la perte de pouvoir d'achat. La hausse de la CSG étant de 1,7 point entraînera une baisse de la pension d'environ 20 euros. Et non «30 ou 35 euros», donc.

Pour résumer, un bon nombre de retraités gagnant 1 200 euros ne sont pas touchés par la hausse de la CSG contrairement à ce que dit Mailly. Et ceux qui le sont subiront une perte inférieure à ce que la secrétaire général de FO affirme.

