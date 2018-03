Bonjour,

Vous nous avez posé cette question que nous avons modifiée pour la raccourcir : «Quels sont exactement les polémiques autour des compteurs Linky ? Qu'est ce qui relève du n'importe quoi et qu'est ce qui relève d'une inquiétude légitime ?»

Les compteurs Linky sont installés par Enedis (ex GDF-ERDF) pour moderniser le comptage de l'éctricité. L'entreprise, filliale d'EDF prévoit de remplacer 90% des 35 millions de compteurs (soit 95% du réseau) gérés par l'entreprise, filiale d'EDF d'ici 2021 pour les compteurs Linky. Comme nous l'avions évoqué dans une réponse précédente, Enedis répond ainsi à une directive européenne traduite dans la législation française.

Depuis le lancement du dispositif, Linky a soulevé de nombreuses inquiétudes principalement autour de la protection des données, de la santé, du coût du dispositif et de la sécurité.

Dans certaines communes sous l'impulsion des habitants ou parfois du maire lui-même des groupes s'opposent à l'installation du dispositif. Côté usagers 97 collectifs anti-linky se sont formés, selon la carte mise en ligne par la «plateforme opérationnelle anti-Linky» (POAL). Le département des Bouches-du-Rhônes est celui qui compte le plus de groupes anti-Linky avec 6 collectifs recensés. Nous avions abordé l'opposition des communes dans une réponse précédente. D'après un décompte tenu par un militant anti-Linky, 542 communes ont rejeté l'installation des compteurs Linky. Ce chiffre approcherait plutôt les 200, selon la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR).

La menace du big brother

Parmi les arguments avancés par les anti-Linky, la protection de la vie privé est une préoccupation majeure :

«Imaginons que vous acceptiez de transmettre vos informations personnelles aux fournisseurs d’énergie. Ils sauront ainsi que vous êtes célibataire, aux horaires imprécis, que vous vous réveillez entre 7 heures et 10 heures le matin, quittez votre logement entre 8 heures et 11 heures pour ne revenir qu’après 19 heures, heure à laquelle, fainéant que vous êtes, vous vous réchauffez au micro-onde un plat préparé que vous mangez devant la télé», s'inquiète le journaliste Nicolas Bérard dans son ouvrage «Sexy, Linky ? Pour voir le vrai visage du nouveau compteur électrique Linky sans se faire enfumer par Enedis» (Editions Le passager clandestin).

D'après Solange Ghernaouti, professeure à l'Université de Lausanne et experte en cyberdéfense interrogée par Nicolas Bérard, «toute cette collecte va servir à faire du profilage. Elle va permettre de mesurer, classifier, quantifier, faire rentrer des personnes dans des catégories pour mieux les cibler, mais aussi de croiser les informations, déduire, interpréter, prédire et influencer».

De son côté, Enedis se veut rassurant : «Non seulement, les consommateurs restent propriétaires des données et peuvent en disposer comme ils le souhaitent, mais Linky est labellisé par l’Agence nationale de la sécurité informatique (ANSSI)», assure Philippe Monloubou, président du directoire d'Enedis, dans une interview donnée au journal Le Monde en novembre 2017.

La Cnil confirme que les données récupérées par les compteurs «peuvent en effet révéler de nombreuses informations relatives à [la] vie privée [des clients] (heures de lever et de coucher, périodes d’absence ou nombre d’occupants du logement)».

Cependant, elle précise bien qu'il «s’agit des données de consommation globales du foyer, sans le détail des consommations de chaque appareil». Ainsi, Enedis et les fournisseurs d'énergie ne peuvent pas savoir si leur client réchauffe leur plat au micro-onde, comme l'affirme Nicolas Bérard. Par ailleurs, les données sont chiffrées et ne permettent pas d'identifier l'usager, ni son adresse.

Elles doivent permettrent avant tout aux fournisseurs d'énergie de proposer des contrats personnalisés avec des tarifs différenciés selon la consommation de chacun. Là encore, les anti-Linky craignent que l'usager ne puisse pas librement choisir du l'utilisation de leurs données :

«Cela dit, ce dernier [l'usager] pourrait ne pas avoir tellement le choix : pour lui concocter une offre alléchante, les fournisseurs d’énergie lui réclameront immanquablement toutes ses données. S’il les fournit, on lui promettra de petites économies. Sinon, on lui expliquera qu’il est impossible de trouver l’offre correspondant à son profil», estime Nicolas Bérard.

Pourtant, Enedis et les fournisseurs d'énergie doivent obligatoirement obtenir le consentement du client avant de récupérer ses données, notamment celles plus fines qui permettent de proposer des contrats spécifiques. Les fournisseurs d'énergie doivent aussi obtenir une autorisation explicite de l'usager pour récupérer aussi les données transmises par le compteur. Cette obligation fait partie des conditions posées par la Cnil en phase préparatoire du lancement de Linky.

Mardi 27 mars, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a mis en demeure le fournisseur Direct Energie car l'entreprise ne demandait pas assez clairement le consentement des clients pour récupérer les données collectées par les nouveaux compteurs Linky. Rappelons que cette nouvelle génération de compteurs permet de récupérer des informations sur la consommation des clients, et permet par exemple de connaître le rythme de vie des usagers.

Pour l'instant Direct Energie n'est pas sanctionnée, mais l'entreprise doit se conformer à la loi d'ici trois mois. Interrogée par CheckNews, la CNIL a indiqué avoir aussi «surveillé d’autres fournisseurs d’énergie, sans constater d’éléments justifiant une mise en demeure».

Le retour de la polémique sur les ondes électromagnétiques

Autre sujet de discorde : l'impact de la technologie utilisée pour faire fonctionner les compteurs Linky sur la santé. La mise en place des compteurs a relancé la polémique sur les ondes déjà alimentée par le danger potentiel des antennes relais, du wifi ou encore du téléphone portable.

En effet, les nouveaux compteurs utilisent pour communiquer le système de «courant porteur en ligne» (CPL) qui permet d'envoyer des informations sous forme de signal électrique à partir des câbles électriques classiques. Or, d'après le centre international du recherche sur le cancer (CIRC) de l'Organisation mondiale de santé (OMS), les champs magnétiques de fréquence extrêmement basses sont «peut-être cancérogènes pour l'homme».

Les opposants à Linky comme l'association Robin des toits dédiée à «la sécurité sanitaire dans les technologies sans fil» craignent un «problème de santé publique» avec la pose de ces nouveaux compteurs. Ils avancent notamment l'argument selon lequel le respect des normes en terme d'exposition aux ondes ne garantit pas que les compteurs sont inoffensifs.

De son côté Enedis assure que les compteurs n'augmentent pas significativement le niveau de champ électromagnétique ambiant. L'entreprise s'appuie sur les études menées par l’Agence nationale des fréquences (ANFR), chargée par la loi de contrôler le respect des valeurs limites d’exposition du public aux ondes électromagnétiques. L'agence a mené une étude en 2016 pour contrôler l'exposition aux ondes.

D'après l'ANFR, à 20 cm des compteurs, les niveaux sont bien inférieurs aux valeurs limites réglementaires. Entre 100 et 600 fois moins que la valeur limite réglementaire pour les champs magnétiques maximal et entre 80 et 350 fois moins pour les champs électriques.

La même année, l’Agence nationale de sécurité sanitaire, alimentation, environnement, travail (Anses) a rendu un avis similaire sur les «risques sanitaires représentés par les compteurs communicants».

Dans sa première version, l'Agence concluait à «une très faible probabilité que l’exposition aux champs électromagnétiques émis, aussi bien pour les compteurs communicants radioélectriques que pour les autres (CPL), puisse engendrer des effets sanitaires à court ou long terme». Pas de danger donc.

Après l'analyse de nouvelles données en 2017, l'Anses ne remet pas en cause ses conclusions, mais explique que de nouvelles données ont mis «en évidence des durées d’exposition plus longues que celles initialement attendues, sans que les niveaux de champ électromagnétique ne soient cependant plus élevés. Ces niveaux d’exposition restent faibles et inférieurs aux valeurs limites réglementaires».

D'après l'agence la source des inquiétudes sur les possibles impacts de la technologie CPL sur la santé est avant tout psychosociale.

«Elle [La pose des compteurs] est interprétée comme une source de menace venant de l’intérieur du chez-soi, ce qui est difficilement acceptable. D’un point de vue psychologique, le « chez-soi » est un lieu représenté, perçu et vécu comme un espace refuge, celui de l’intime mais aussi un abri contre les agressions extérieures. Il constitue l’espace symbolique sur lequel il entend exercer son contrôle. Ce contrôle apparaît comme une dimension essentielle du bien-être et donc de la santé.».

«Les campagnes de mesure ont mis en évidence des niveaux d’exposition au champ électromagnétique très faibles, comparables à ceux émis par les dispositifs électriques ou électroniques domestiques (lampes fluo-compactes, chargeurs d’appareils multimédia, écrans, tables à induction, etc.)», indique l'Anses.

Des mesures de prévention

Cependant, ce discours aussi rassurant et assuré n'est pas partagé par l'ensemble des centres de recherches sur les ondes. Lors d'un office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques à l'Assemblée nationale, le 23 février 2017, le centre de recherche et d'information indépendant sur les rayonnements électromagnétiques non ionisants (Criirem) avait relevé de nombreuses erreurs dans les documents transmis par Enedis aux Agences régionales de santé et des confusions dans la façon de mesurer les ondes.

Globalement, le Criirem est d'accord sur «le fait que les niveaux sont faibles», mais recommande notamment de prendre des mesures préventives, qui sont d'ailleurs les mêmes que pour d'autres appareils :

«Le principe de prévention est simple : mettre les compteurs à une certaine distance. Comme pour tout autre appareil électrique ou électronique et tous les anciens compteurs, si l’on est à plus de deux mètres de ce système, le risque est extrêmement faible.

Ce principe de prévention est valable pour tous les circuits et appareils électriques utilisés dans la maison. On doit se tenir à une certaine distance d’un appareil électrique ou électronique. On ne doit pas mettre le nez sur un four à micro-ondes. Nous avons fait beaucoup de mesures à l’aide d’analyseurs de spectre et de sondes adaptés.

Dans une maison, c’est du bruit de fond, sauf si l’on est sous une ligne à très haute tension ou qu’il y a un transformateur sous la chambre. Il suffit de savoir où l’on pose les compteurs et comment on les dispose. Dans les immeubles, c’est peut-être plus compliqué. Mais dans un pavillon, il suffit de poser le compteur à 25 mètres».

«À mon sens, ce buzz n’a pas lieu d’exister, mais il est entretenu», avait résumé Pierre le Ruz, président du Criirem, «notamment à cause du défaut de communication d'Enedis». Un constat partagé par la Cour des comptes dans son rapport sur les compteurs Linky, dont nous avions déjà évoqué les grandes lignes ici.

Un dispositif trop cher pour les consommateurs

Enfin, le coût de ces nouveaux compteurs est régulièrement pointé du doigt. La Cour des comptes, elle même avait critiqué un «coût excessif pour les consommateurs, mais avantageux pour Enedis»

En résumé, pour éviter que le coût de l’investissement dans les nouveaux compteurs ne soit répercuté brutalement sur la facture des consommateurs, la CRE a défini et imposé un mécanisme appelé «différé tarifaire». Il neutralise pendant une période limitée l’augmentation de la «redevance d’acheminement», qui correspond au coût du transport, de la distribution de l’électricité et du comptage de la consommation.

Ainsi, le coût total du programme Linky de 5,39 milliards d’euros, soit environ 130 euros par compteur, est pris en charge par Enedis jusqu’en 2021. Ce n’est qu’après cette date que la redevance intégrera le coût de l’investissement. Mais au même moment, le consommateur devrait bénéficier en contrepartie sur sa facture des économies réalisées sur les coûts de gestion.

C’est en quelque sorte une «avance» que fait Enedis aux consommateurs. Mais la Cour reproche à ce mécanisme, vertueux en théorie de permettre «une rémunération avantageuse» pour Enedis, au détriment du consommateur.

Le taux d’intérêt de l’avance aux consommateurs est de 4,6%, alors que Enedis a financé son investissement de façon beaucoup plus avantageuse (sur fonds propres pour une part, et grâce à un prêt intragroupe au taux de 0,77 %, pour l’autre). Selon les magistrats financiers, Enedis s’attribuerait ainsi une marge de 2,8 %, soit environ 500 millions d’euros.

L'association de consommateurs UFC-Que Choisir a lancé une pétition «Linky. Refusons de payer pour Enedis», le 8 mars pour demander à revoir les conditions de financement du compteur. D'après eux, le consommateur devra payer 15 euros par an pendant 10 ans pour permettre à Enedis d'installer les compteurs. Enedis a répondu en proposant un débat contradictoire sur le sujet.

D'autres sujets de controverses existent sur la pose des compteurs, comme le risque d'incendie du matériel. Une dizaine de compteur a pris feu d'après le site fournisseurs-energie.com. Interrogé par CheckNews, Enedis a indiqué que les incendies avaient été déclenché à cause d'une mauvaise installation et non à cause des compteurs eux-même.

Cordialement,

Emma Donada