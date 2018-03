Bonjour,

Nous avons reformulé votre question, pour nous concentrer sur l'impact environnemental (qui regroupe plusieurs notions) des différents régimes alimentaires. Votre question d'origine, trop vaste pour être traitée en une seule réponse, était: «Les végétaliens et vegans ont ils moins d'impacts (CO2 , écologie, ethique) que des omnivores ?»

En bref, plusieurs études montrent qu'un régime carné a un impact carbone plus important qu'un régime végétarien ou végétalien. Mais l'origine et les conditions de production des produits alimentaires doivent aussi être prises en compte. Voici notre réponse détaillée.

Pour répondre à votre question, définissons d’abord ces différentes notions:

Les végétariens ne mangent pas d’animaux: ni viande, ni poisson, mais peuvent se nourrir de produits d’origine animale, comme les oeufs, le lait ou le fromage.

Les végétaliens, eux, ne mangent ni viande ni produits d’origine animale.

Le véganisme, enfin, est un mode de vie. Ils ont le même régime alimentaire que les végétaliens, mais refusent en plus de porter des produits d’origine animale comme la laine, le cuir etc. Ces distincitions sont détaillées dans cet article de Libération.

Puisque vous nous parlez de végétaliens et d’omnivores, présumons que votre question porte sur l’impact des régimes alimentaires et non des modes de vie dans leur ensemble. Nous allons donc comparer les régimes végétaliens, végétariens et carnés.

Rappelons aussi que l’agriculture et l’élevage représentent l’un des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre (GES). L’agriculture représentait environ 10% des GES de l’UE en 2015 (derrière l’industrie de l’énergie et les transports), et 17% des GES en France (derrière les transports) selon les chiffres clés du climat 2018.

Selon l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), les produits alimentaires représentent 23% des émissions de GES des ménages.

Moins d'émissions de gaz à effet de serre pour les régimes végétaliens

Plusieurs études ont été réalisées sur l’impact carbone des différents régimes alimentaires. L'une d'entre elles, réalisée par l’université d’Oxford a comparé les émissions de gaz à effet des régimes alimentaires de 2041 vegans, 15751 végétariens, 8123 pescétariens (qui mangent du poisson) et 29589 mangeurs de viande. «C’est la première étude qui démontre ces différences entre de vrais régimes alimentaires choisis de personnes qui mangent de la viande et ceux qui s’abstiennent de manger de la viande», est-il noté.

Avec des émissions par jour de 2,89 kilos équivalent CO2 (KgeqCO2), les végans ont le régime alimentaire le moins polluant selon cette étude. Suivis par les végétariens (3,81 KgeqCO2/jour), les pescétariens (3.91KgeqCO2/jour), les personnes mangeant moins de 50 grammes de viande par jour (4.67 KgeqCO2/jour), celles en mangeant entre 50 et 90 grammes (5.63 KgeqCO2/jour) et enfin les gros mangeurs de viande (plus de 100 grammes) (7.19KgeqCO2/jour).

«Le régime moyen de quelqu'un qui mange beaucoup de viande et 2000 calories émet 2,5 fois plus de gaz à effet de serre que le régime moyen d'un végan mangeant 2000 calories», note l'étude.

La consommation d'eau

Notons toutefois qu'en ne prenant en compte que les émissions de gaz à effet de serre, on omet d’autres impacts environnementaux de l’élevage et l’agriculture: notamment la consommation d’eau et l’utilisation des terres.

Une autre étude, menée en 2016 sur «les impacts des changements de régimes alimentaires sur les émissions de gaz à effet de serre, l’utilisation des terres, la consommation d’eau et la santé» a passé en revue 210 scénarios alimentaires à partir de 63 études différentes. Résultat, cette méta-étude «montre que des réductions de plus de 70% d’émissions de GES, et 50% de consommation d’eau, ont pu être atteintes en passant d’un régime occidental typique à des régimes plus respectueux de l’environnement. Les médianes de ces impacts sur toutes les études suggèrent des réductions possibles de 20 à 30%».

Sur les 210 scénarios étudiés, 197 ont en effet démontré qu'un changement de régime provoquait une réduction de l'impact environnemental, contre 13 qui ont montré une augmentation ou aucun impact. «Bien que la majorité des études aient montré un avantage environnemental, cela montre la complexité qu'il y a à comprendre ce qu'est un régime vraiment durable, et cela peut changer d'une région à une autre. Par exemple, un régime durable selon le système alimentaire français pourrait ne pas être durable dans un contexte indien», a expliqué l'un des auteurs de ce bilan systématique, Lukasz Aleksandrowicz, à CheckNews. Il poursuit:

Par exemple, plusieurs études ont montré une empreinte d'eau plus importante pour les noix et haricots que pour le poulet, donc passer d'un régime qui avait une forte proportion de poulet, à un régime végan nécessitant des protéines venant des légumineuses et des noix a eu pour effet une empreinte d'eau plus importante.

Dans l'ensemble, toutefois, ces 210 scénarions ont bien montré que les régimes consommant le moins de viande avaient un impact environnemental moindre, que ce soit en émission de gaz à effet de serre, en consommation d'eau ou utilisation des terres.

Comparaison de repas types

Plus concrètement, l'Ademe s’intéresse en France à «l’analyse du cycle de vie», une méthode qui «permet de quantifier les impacts environnementaux d’un produit, de l’extraction des matières premières à la destruction finale des déchets». La culture, la consommation d’eau, le transport, l’emballage des produits alimentaires etc. sont donc pris en compte dans l’analyse de cycle de vie, et calculés en impact carbone.

Grâce à l’outil Agribalyse, l’Ademe analyse l’impact environnemental des produits alimentaires que nous consommons de la production à l’assiette. On retrouve les résultats de cette base de données dans le Bilan Carbone du même organisme, qui liste les produits alimentaires que nous consommons en fonction de leur impact carbone. A partir de ces données, l'Ademe a comparé huit repas types prenant en compte l’apport calorique et l'impact carbone calculé en gramme équivalent CO2. Seuls des repas végétariens, avec du poulet ou avec du boeuf sont disponibles. Aucun repas vegan type n'apparaît dans l'étude. Voici quelques exemples:

Encore plus précisément, l’appli Etiquettable, mise au point à partir des données agribalyse et bilan carbone de l’Ademe, permet aux restaurateurs de calculer le bilan carbone de chaque recette de cuisine en notant si les ingrédients sont locaux, français, importés, de saison, hors saison, bio, conventionnels etc. CheckNews l'a testé, et même si tous les paramètres ne sont pas à chaque fois pris en compte, il permet de tirer quelques enseignements. Par exemple, 100 grammes de quinoa français auront un impact carbone inférieur de moitié à 100 grammes de quinoa venant du reste du monde. Un kilo de tomates local (ayant parcouru moins de 200 kilomètres) et de saison, aura un impact dix fois inférieur à un kilo de tomates fortement hors saison venant d'un pays limitrophe (moins de 1200km).

«Bien sûr un soja français aura moins d’impact qu’un soja du bout du monde. Mais, sur le changement climatique, les protéines végétales lointaines auront toujours moins d’impact que la viande», assure à CheckNews Vincent Colomb ingénieur évaluation environnementale des produits agricoles et alimentaires à l’Ademe. Avant de préciser que «la tendance générale serait surtout de manger moins de viande, mais de meilleure qualité. Il ne faut pas faire la promotion du zéro viande, l’élevage peut maintenir les prairies et la biodiversité, et donc stocker du carbone. Mais pas l’élevage intensif. Il faut faire attention aux types d’élevages».

