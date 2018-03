Bonjour,

Aucune femme n'arbitre aujourd'hui de match de Ligue 1. Cela n'est pas dû à une réglementation particulière. En théorie, une femme peut tout à fait arbitrer un match masculin, et ce, dans toutes les divisions.

«La nomination des arbitres en Ligue 1, Ligue 2 et dans toutes les autres divisions jusqu’au plus bas niveau est basée sur un système de montées et descentes», explique la fédération française de football à Checknews. «Chaque arbitre est jugé par plusieurs observateurs de la Direction Technique de l’Arbitrage (DTA). Leurs rapports permettent d’établir une hiérarchie des arbitres à l’issue de chaque saison, et de les nommer pour une saison dans une division précise».

Stéphanie Frappart, est actuellement la seule femme arbitre de Ligue 2. Elle a même été la première femme à être désignée arbitre centrale d'un match professionnel après sa promotion en 2015. Elle avait été classée 4e des arbitres F3 (troisième division lors de sa saison 2013-2014) et avait donc été promu au niveau F2, les quatre premiers passant à l'echelon supérieur.

Depuis, elle est régulièrement arbitre centrale en ligue 2, comme par exemple lors du match AS Nancy Lorraine - Gazélec FC Ajaccio de ce week end.

Stéphanie Frappart est également parfois désignée «4ème arbitre en Ligue 1», indique la Fédération française de football (FFF) à CheckNews. Cela signifie que si l'arbitre central se blesse pendant un match, elle le remplace pour diriger la rencontre. Un cas de figure qui ne s'est pour l'instant jamais présenté. Pour la saison 2017-2018, 21 arbitres centraux en Ligue 1 et 17 en Ligue 2 ont été nommés.

Voilà un reportage que l'Equipe avait consacré à l'arbitre:

En théorie, et selon ses classements futures, Stéphanie Frappart pourra peut-être un jour diriger un match de championnat la Ligue 1. Elle serait donc la première femme à y parvenir.

A ce jour, trois femmes, Nelly Viennot, Corinne Lagrange et Ghislaine Perron-Labbé, ont évolué en Ligue 1, mais toujours comme arbitres-assistantes.

La Fédération affirme avoir récemment pris en main le problème du manque de parité parmi ses licenciés : «après le succès de l'équipe des Bleues à la coupe du monde féminine [arrivée jusqu'en demi-finale contre les Etats-Unis, Ndlr], en 2011, la fédération a lancé un plan de féminisation», précise la FFF.

Parmi les objectifs, valoriser la place des femmes dans le football. Malgré les efforts, le nombre de femmes arbitre est encore très faible. Au total, la FFF compte envrion 800 femmes sur 26 871 arbitres au total. De plus, la féminisation va prendre du temps puisque dans le meilleur des cas, il faut au minimum 12 ans à un arbitre pour être promu en Ligue 1.

Cordialement

Emma Donada