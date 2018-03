Un article publié par le site Alertes Infos, nous a été signalé sur Facebook (1).

Ce n'est pas du tout ce qu'a annoncé Emmanuel Macron.

Précisons avant toute chose que les déténus bénéficient déjà du droit de vote, mais que celui-ci est très difficile à exercer en pratique. Seules les personnes privées de leurs droits civiques n'ont pas le droit de vote, et Emmanuel Macron ne compte rien changer à cela.

Mardi 6 février, Emmanuel Macron a fait plusieurs annonces sur la prison. Parlant des conditions de vie des détenus, il a rappelé qu'il voulait rendre plus accessible le droit de vote en prison. Voici ce qu'il a déclaré exactement:

Cette dignité, elle passe aussi par la reconnaissance pleine et entière des droits des détenus. Le droit de vote doit pouvoir être exercé plus simplement. Je vous le dis très sincèrement on a essayé de m'expliquer pourquoi des détenus ne pouvaient pas voter. Je n'ai pas compris. Il semblerait que soit le seul endroit de la République où on ne sache pas organiser ni le vote par correspondance, ni l'organisation d'un bureau. La réalité c'est que nous allons le faire et que pour les prochaines élections européennes je veux que tous les détenus en France puissent exercer le droit de vote. Parce que, encore une fois, on prive un individu de ses libertés, pas de ses droits civiques. Sauf si la peine est explicitement, pour certains de ces droits civiques, prononcée.