Vous nous posez cette question alors que les quatre syndicats majoritaires de la SNCF (CGT, Unsa, SUD Rail et CFDT) se réuniront jeudi 15 mars pour décider ou non de lancer un mouvement de grève pour protester contre le projet de réforme de la SNCF.

Contrairement au secteur privé, où le préavis de grève n'est pas nécessaire et où un salarié peut décider de se mettre en grève à tout moment, les salariés du secteur public sont obligés de déposer un préavis de grève qui doit parvenir à l'administration cinq jours francs avant le début du mouvement.

Selon les articles L2512-1 à 6 du code du travail, ce préavis doit être déposé par une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires, et préciser le lieu, la date et l'heure du début de la grève, sa durée (limitée ou non), et ses motifs. Les parties sont aussi tenues de continuer à négocier pendant la durée du préavis.

Cela signifie que si l'intersyndicale décide le 15 mars de lancer une grève reconductible, compte-tenu du préavis de cinq jours francs, celle-ci ne pourra pas commencer avant le 22 mars. Une manifestation étant prévue ce jour là, il est peu probable qu'une grève commence ce jour là («comment faire venir manifester des cheminots de Marseille à Paris s'il n'y a plus de train ?», s'est interrogée une source syndicale contactée par CheckNews).

Dans cet éventuel préavis, les syndicats préciseront donc la durée de la grève et si elle est reconductible ou non. Le préavis peut aussi prévoir une grève illimitée ou, comme ce fut le cas pendant la loi Travail, une grève illimitée qui aurait lieu à jour fixe: par exemple, tous les mercredi matin...

Notons que les seuls moments où les salariés peuvent interrompre leur travail sans préavis, c'est lorsqu'ils font valoir leur «droit de retrait». Celui-ci, régi par l'article L4131-1 du code du travail, dispose que le travailleur peut se retirer de toute «situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé». Par exemple, lorsqu'un contrôleur se fait agresser. Mais cela n'a rien à voir avec la grève, et ne sera pas exercé dans le cadre de la contestation du projet de réforme de la SNCF.

En résumé: si les syndicats décident d'une grève reconductible le 15 mars, celle-ci ne pourra pas commencer dès le lendemain compte-tenu du préavis de cinq jours francs à respecter.

