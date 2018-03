Bonjour,

En bref : Alain Jakubowicz, avocat de Nordhal Lelandais, n'a pas affirmé sur le plateau de Zemmour et Naulleau que la vidéo montrant prétenduement Maëlys à bord du véhicule du tueur était un "faux". Mais il continue d'affirmer que ce n'est pas Maëlys qu'on y voit, et il a déploré la reconstitution qu'avait faite BFM TV des images, lors d'un reportage sur l'affaire. Voici des explications plus détaillées :

Alain Jakubowicz, avocat de Nordhal Lelandais, était invité de l'émission «Zemmour & Naulleau» le 7 mars dernier. L'avocat est violemment critiqué ces derniers temps pour la défense de son client, alors que Nordhal Lelandais a fini par avouer le 14 février dernier avoir tué la petite Maëlys. Sont reprochées à Alain Jakubowicz ses dénégations répétées, notamment à propos de la chronologie des faits la nuit de la mort de Maëlys.

L'interview a donné lieu à une séquence très confuse à propos d'images montrant supposément Maëlys aux côtés de son tueur.

BFM a fait une reconstitution à partir d'images de surveillance (et l'a indiqué clairement)

Fin novembre, le procureur avait indiqué que les enquêteurs avaient reconstitué la nuit du 27 août où avait disparu l'enfant. Le procureur avait notamment indiqué, lors d'une conférence de presse, qu'à 2 h 47, une caméra de vidéosurveillance du centre-ville de Pont-de-Beauvoisin avait filmé un véhicule, que les enquêteurs avaient désigné comme celui du suspect en s'appuyant sur différentes caractéristiques, avec sur le siège passager avant « une silhouette frêle, de petite taille, et vêtue d'une robe blanche », comme la fillette ce soir-là.

BFM TV avait indiqué lors d'un reportage diffusé le 30 novembre avoir obtenu ces captures d'écran de la vidéo de surveillance. La chaîne avait reconstitué à l'écran l'image captée par la caméra de surveillance. Le terme «reconstitution» était clairement mentionné en haut à droite de l'image. L'illustration très sombre indique la présence d'une silhouette blanche, de petite taille, dans une voiture côté passager. Le commentaire indique une silhouette de petite taille, portant une robe de la coupe et de la couleur de celle que Maëlys portait le soir de sa disparition.

Alain Jakubowicz avait réagi le 4 décembre, toujours sur BFM TV. Il avait reproché à la chaîne d'information en continu d'avoir «violé le secret d'instruction» en se procurant les photos issues de la vidéo. Il avait également reproché aux journalistes de BFM TV d'avoir affirmé qu'il s'agissait bien de Maëlys dans la voiture, avant même que les experts l'aient prouvé, et d'avoir livré une reconstitution ne correspondant pas à l'image d'origine. Alors que selon lui, la silhouette présente sur la photo issue de la vidéo ne correspondait «pas à celle d'une petite fille».

Zemmour et Naulleau n'ont visiblement pas suivi l'affaire de très près

C'est à ce sujet qu'a eu lieu l'échange sur le plateau de Zemmour et Naulleau (en présence de la journaliste Anaïs Bouton). Si la séquence (que nous avons retranscrite ci-dessous) est particulièrement confuse, c'est qu'il y a un quiproquo évident entre l'avocat et ses trois interviewers (qui n'ont, semble-t-il, pas suivi l'affaire de très près) :

Naulleau : qu'est-ce qui vous obligeait à dire « la silhouette sur le siège passager ne pouvait pas être celle de Maëlys » ? Jakubowicz : parce que c'est la vérité Naulleau : ne « pouvait pas être celle de Maëlys » ?? Jakubowicz : et bien si je pouvais, je vous montrerais la photo. Et vous la verrez un jour. Et vous direz que j'avais raison. Vous verrez que j'avais raison Naulleau : donc vous dites à la fin, « on verra...» Jakubowicz: et je dis à la fin « on verra le moment où cette photo sera rendue publique. » Contre quoi je m'élevais ? Contre le photo montage qui avait été fait par une chaine de télévision en continu... Bouton : ah c'est pas la photo ? Jakubowicz : eh bien c'est pas la photo ! Parce que vous-mêmes encore aujourd'hui vous croyez que c'est la photo ? Bouton : oui exactement Jakubowicz : et bien pas du tout, c'est un photomontage qui a été fait par des journalistes pour allécher le chaland. Bouton : avec la silhouette blanche justement ? Zemmour : vous êtes sûr de ça ? Silence Jakubowicz : mais enfin …écoutez... Zemmour : mais je vous le demande Naulleau : ça c'est une info ! Jakubowicz : je l'affirme ! Et qu'on me fasse un procès si c'est faux. C'est un photomontage. Ce n'est absolument pas la réalité de la photo. On ne voit rigoureusement rien sur cette photo, et tous les observateurs vous le diront. Vous savez la tentation était grande de violer le secret d'instruction et de balancer la photo. C'était innomable. Je ne l'ai pas fait. J'ai pris mes responsabilités en vous disant ce que je vois avec mes yeux. Vous savez, au cabinet, on est 35 personnes. Tout le monde l'a vu, en disant « mais qu'est ce que vous voyez ? » on y a passé des journées, des nuits... Naulleau : mais vous ne l'avez pas dit à l'époque Jakubowicz : mais ce ne sont pas des photos d'ailleurs, ce sont des photos prises à partir d'une vidéo Naulleau : mais vous ne l'avez pas dit ça, vous avez dit « ca ne peut pas être cette fillette » Jakubowicz : « je ne dis pas « ca ne peut pas être, non, je dis « je ne vois pas, et voilà ce que je vois effectivement, je ne vois pas ce qui a été décrit sur cette photo montage Bouton : vous dites que la photo que toute la France a vue est un photomontage ? Jakubowicz : je suis allé chez BFM pour le dire, et pourquoi ? Parce que ce que j'avais à dire, c'était à eux que j'avais à le dire. Et lorsque je dis des choses sur des gens,je leur dis en face. Et je ne vais pas sur une chaine concurrente pour aller dire « ce qui a été fait là est inacceptable ». Naulleau : mais vous n'avez pas parlé de photomontage à l'époque, vous dites que ça ne peut pas être la fillette. Jakubowicz : moi ça me paraît tellement évident Bouton et Naulleau : ah ben non ! Jakubowicz : c'est maintenant que je comprends aujourd'hui que des journalistes pensent que c'est la photo. Mais en aucune facon ! C'est un montage qui ne correspond en rien à la réalité, mais je dis bien en rien Naulleau : mais est ce qu'il existe une photo authentique ? Jakubowicz : mais bien sur, il existe une photo venant de la vidéo. Et dans le procès que vous me faites depuis tout à l'heure, vous voyez bien que vous n'avez pas les éléments. Et c'est le grand problème, c'est que tout le monde parle au sujet d'un dossier ou d'autres dont personnes ne sait rien ; vous parlez de choses que vous ne savez pas. Et vous arrivez a des conclusions comme vous le faites tout à l'heure alors que vous n'aviez pas les éléments . Par exemple là dessus vous étiez persuadé que c'était la photo.

L'interview "déraille" un peu au moment où Alain Jakubowicz évoque le "photomontage" de BFM. Les interviewers (semblant découvrir que BFM n'a fait que diffuser une reconstitution de l'image originale) rebondissent sur le mot. D'où cet échange donnant l'impression qu'il s'agit d'un point important et discuté. Or, le propos de Jakubowicz n'est pas de révéler que BFM a fait une reconstitution (ce qui n'est évidemment contesté par personne), mais de répéter (ce qu'il a déjà dit par ailleurs) que cette reconstitution est, selon lui, trompeuse et non fidèle à la photo d'origine.

En fait, le point important des déclarations de l'avocat est ailleurs : en dépit des aveux de son client, Alain Jakubowicz continue d'affirmer -et avec plus d'aplomb encore qu'avant les aveux- que la capture originale de la vidéo de surveillance (qui n'a jamais été diffusée) ne montre pas la petite Maëlys aux côtés de Nordhal Lelandais.

En résumé : BFM a fait lors d'un reportage une reconstitution d'une image de vidéo surveillance (et l'a indiqué à l'écran). Alain Jakubowicz estime que la reconstitution n'est pas fidèle à la capture d'écran d'origine, et continue d'affirmer qu'on ne distingue pas Maëlys sur cette dernière. Quant à Zemmour et Naulleau, ils n'ont pas compris grand chose, d'où une séquence très confuse.

Cordialement,

Marie-Perrine Tanguy