Bonjour,

Comme nous l'expliquions dans une précédente réponse concernant les postes d'encadrement à Libération, les femmes sont payées en moyenne (sur l'ensemble des salaires) 8 % de moins que les hommes. Cet écart était de 13·% en 2014.

Si l'on compte les CDI et les CDD, la rédaction est composée à 56% d'hommes. Si on ne constate aucun écart salarial entre hommes et femmes à l'embauche, le ratio change quand on prend en compte l'ancienneté et la hiérarchie.

Qu'en est-il de l'encadrement·? La direction de la rédaction est composée de cinq personnes, dont deux femmes (les postes de numéros 1 et 2 du journal sont occupés par des hommes.) Sur l'ensemble de la rédaction, les postes de chef.fe.s sont occupés à seulement 37,5·% par des femmes.

Cordialement,

Pauline Moullot

Cette réponse vous a plu? Vous souhaitez en lire d'autres? Abonnez-vous à nos comptes Facebook ou Twitter pour continuer à nous suivre.