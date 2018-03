Bonjour,

En 1981, Libération qui jusqu'ici ne s'affichait qu'en lettres sur la une du journal, s'est en effet doté d'un logo. Un «losange rouge» imaginé par le graphiste Claude Maggiori, frère du journaliste de Libération Robert Maggiori.

Pourquoi ce soudain besoin de logo, huit ans après la création du journal par Jean-Paul Sartre et Serge July ? «Pour devenir une marque, une image forte», explique Claude Maggiori, contacté par CheckNews.

Et pourquoi ce losange alors? «Je n'en sais rien», répond le même Maggiori. «Il faudrait me psychanalyser pour ça. Je trouvais le carré trop simple. J'ai essayé 250 formes, et après ce logo m'est apparu. Dans ces années 80, cette forme me semblait assez aiguë.» Il insiste sur le terme «aiguë», puis ajoute: «Assez énergique, assez nerveux, assez dynamique.»

A l'époque, le dynamisme ne saute pas aux yeux de tout le monde en interne. Une pétition est même lancée par la rédaction, qui jugeait alors le logo moche, et estimait que ça ne marcherait jamais, selon le récit de Maggiori (corroboré vingt-sept ans plus tard par Laurent Joffrin).

«C'était marrant cette histoire de pétition», commente-t-il. «Serge July le trouvait bien ce logo. Il m'a dit que si je le trouvais bien, il le trouvait bien.» Il ajoute: «Ça ne se juge pas par pétition ou référendum, un logo. Une forme, ça se juge par un mec qui décide. C'était moi à l'époque. Ça ne peut pas être autrement.»

Et pourquoi le rouge? «Parce que le blanc du papier, le noir de la typo et le rouge du logo, c'est beau, c'est fort, c'est basique. c'est primaire. Et puis le rouge, ça marche avec toutes les couleurs.»

Pas de rouge politique, donc? Pas spécialement, pour son auteur. «Ce n'est pas un drapeau rouge», assure-t-il.

