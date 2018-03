Bonjour,

Votre question porte sur l'affirmation du député LR Eric Ciotti au micro de Jean Jacques Bourdin sur BFM TV le 7 mars dernier.

Voici ce qu'a declaré Eric Ciotti :

On a une société de plus en plus violente. Il y a chaque jour 600 agressions dans notre pays, près de 700 cambriolages

On peut reconstituer la raisonnement d'Eric Ciotti à partir des statistiques du rapport «Insécurité et délinquance en 2017 : premier bilan statistique» publié par le service statistique du ministère de l'Intérieur.

Voilà ce qu'on y trouve notamment :

En 2017, 222900 faits correspondant à des «coups et blessures volontaires» ont été constatés par la police et la gendarmerie. Soit, divisé par 365, 610 agressions par jour.

Même calcul pour les cambriolages : les forces de l'ordre en ont enregistré 249200 dans l'année 2017, soit 682 cambriolages par jour. Voilà d'où Eric Ciotti tire ses chiffres.

Ne pas confondre les statistique de la délinquance enregistrée avec la délinquance réelle

Mais tels qu'ils sont présentés par Ciotti, ces chiffres sont trompeurs car incomplets. Que 222900 agressions aient été enregistrées ne signifie pas qu'il y a eu 222900 agressions en France en 2017. Il s'agit du nombre de faits constatés (plaintes, etc.) Or, comme la lecture du rapport le précise, toutes les victimes ne portent pas plainte et tous les faits d'agression ne sont pas portés à la connaissance des forces de l'ordre. Idem pour les cambriolages. Eric Ciotti (comme l'ont fait nombre de responsables politiques avant lui) confond les statistiques de la délinquance constatées avec la délinquance réelle.

Outre ces chiffres partiels enregistrés par les forces de l'ordre, l'estimation de la délinquance doit prendre aussi en compte les résultats des «enquêtes de victimation», qui renseignent sur les victimes d’infractions qui n’ont pas été comptabilisées par les forces de sécurité parce qu’elles n’ont pas déposé plainte, n’ont pas été identifiées, ou ont été victimes d’atteintes qui n’ont pas été qualifiées au regard de la loi comme délictuelles. Ainsi, le rapport de 2017 précise qu' «un bilan plus complet (de l'année 2017 ndlr) sera possible à l’automne lors des résultats de l’enquête de victimation « Cadre de vie et sécurité » réalisée par l’Insee auprès de l’ensemble de la population».

On peut affirmer d'ores et déjà que les chiffres de la délinquance constatée sont inférieur à ceux de la «délinquance réeelle». Voilà ce qu'on lit dans le rapport :

Le chiffre de la délinquance constaté sous-estime le phénomène des violences dans notre société puisque les enquêtes de victimation nous apprennent que, malgré la gravité des agressions subies, la majorité des victimes ne déclarent pas les faits à la police ou à la gendarmerie : en moyenne entre 2014 et 2016, seulement un quart des victimes de violences physiques exercées par un auteur qui n’appartient pas ou plus à leur ménage ont formellement déposé plainte dans un commissariat de police ou à la gendarmerie, et 10 % pour les victimes dont l’auteur vit au sein du ménage. C’est donc autour d’un million de personnes (hors enfants) qui seraient victimes de violences physiques en France métropolitaine sur un an. Les violences intrafamiliales représentent environ 4 victimes sur 10 : elles s’exercent principalement à l’encontre des jeunes garçons, puis des femmes dans le cadre conjugal. Les jeunes adultes sont globalement surreprésentés parmi les victimes.

Ainsi, en se fiant aux enquêtes de victimation des dernières années, le service statistique estime qu'en fait, 1 million de personnes (hors enfants) seraient victimes de violences physiques sur un an. Bien au delà des 249 000 faits recensés par les forces de l'ordre et cités par Eric Ciotti.

Une hausse de la délinquance constatée ne veut pas dire une hausse de la délinquance réelle

Par ailleurs, on ne peut pas non plus, comme le fait Eric Ciotti, suggérer que l'augmentation de la délinquance constatée témoigne forcément d'une «société plus violente». Une hausse des plaintes peut traduire une hausse du taux de plainte. Qui ne signifie pas une hausse du nombre de faits eux même. Ainsi, le rapport statistique explique que l'augmentation des agressions constatées entre 2015 et 2017 (de 212700 à 222900) «peut refléter une meilleure déclaration à la police et à la gendarmerie des atteintes subies par les victimes. En effet, les derniers résultats des enquêtes de victimation « Cadre de vie et sécurité » (CVS) ne font pas apparaître de hausses (des déclarations d'agressions) durant la période 2009-2016».

Même chose pour les cambriolages : «Dans le domaine des cambriolages de logement, l’enquête CVS fait apparaître un infléchissement à la baisse du nombre de faits en 2015 et 2016, alors que dans les données administratives, ils sont en légère hausse en 2016 et en 2017, ce qui pourrait être l’indication d’une meilleure prise en compte des plaintes pour tentatives de cambriolages depuis la modernisation des systèmes d’information de la police et de la gendarmerie. Cette indication sera à confirmer avec le chiffre 2017 de l’enquête CVS».

En résumé, les chiffres d'Eric Ciotti, pour être basées sur des sources sérieuses, sont incomplets car ils ne s'appuient que sur la délinquance constatées par les forces de l'ordre. En prenant en compte l'autre source indspensable de la mesure de la délinquance (les enquêtes de victimation), on estime par exemple que les agressions sont en fait 4 fois plus nombreuses que les chiffres que donne le député LR.

