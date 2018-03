Bonjour,

Libération propose aujourd'hui, pour mettre en lumière et dénoncer les inégalités salariales liées au genre, deux versions de son journal. L'une pour les femmes au prix habituel de 2€, et l'autre pour les hommes, plus chère à 2,50€. La moitié des tirages possède un code barre avec un prix de 2€ et l'autre moitié avec un prix à 2€50. Les abonnés de leur côté ont tous reçu l'édition pour les femmes.

Est-ce légal ? Interrogé par CheckNews, Laurent Joffrin, le directeur de la publication de Libération concède ne pas s'être posé la question : «ça ne nous est pas venu à l'idée que cela pouvait être illégal». Et de fait, c'est légal, du moins dans les circonstances dans lesquelles Libé a fait cette opération.

L'article 225-1 du code pénal indique en effet que le fait de traiter une personne de façon moins favorable en raison, notamment de son sexe constitue une «discrimination directe». La discrimination est passible de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende. Cependant, l'article 225-3 précise qu'une discrimination fondée sur le sexe dans le cadre «la promotion de l'égalité des sexes ou des intérêts des hommes ou des femmes» n'est pas concernée par cette interdiction.

Or, la décision a été prise à l'occasion de la journée pour le droit des femmes afin de symboliser les inégalités de salaire en fonction du genre. D'après Emmanuel Soussen, avocat spécialisé dans le droit de la presse et conseil de Libération, cette opération d'un jour est bien légale. «Nous pouvons considérer qu'il s'agit d'une promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes», considère-t-il.

Voici le communiqué publié par le journal qui revient sur ce choix :

"Malgré la loi, malgré tous les efforts dispensés, l'écart de salaires entre les hommes et les femmes est toujours de 25 % en France. Pour mettre en évidence cette injustice, «Libération» a décidé d'appliquer, pour une journée, le 8 mars, la même différence à son prix de vente, soit cinquante centimes de plus pour les hommes. Il y aura donc jeudi matin, deux unes, et deux prix pour le journal. Punition ? Certainement pas: contribution ! Cet argent sera reversé intégralement au Laboratoire de l'égalité, qui lutte depuis des années pour l'égalité hommes-femmes».

L'idée reprise par Libération vient de Macleans, un magazine canadien. Le 8 février dernier, ce mensuel a annoncé qu'il appliquerait un tarif plus élevé de 26% - l'écart de salaire au Canada- pour les hommes, soit 8,81 dollars contre le prix habituel de 6,99 dollars pour les femmes. Dans un article, le magazine explique s'être inspiré d'un groupe d'étudiantes de l'Université du Queensland, en Australie. Afin d'illustrer les inégalités de salaires dans leur pays, elles ont organisé une vente de gateaux avec des prix plus élevés pour les hommes que pour les femmes. La réaction très hostile sur les réseaux sociaux d'après le magazine, a poussé les journalistes à tenter l'expérience au Canada.

