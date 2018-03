Bonjour,

Dans le dernier classement Forbes des plus grandes fortunes mondiales, Bernard Arnault, patron de LVHM, se hisse au 4ème rang, derrière Jeff Bezos, Bill Gates et Warren Buffett. Sa fortune est passée en un an, selon les calculs du magazine économique américain, de 41,5 milliards de dollars à 72,2 milliards de dollars.

Le rédacteur en chef du site BFMBusiness, Pierre Kupferman, est revenu le 6 mars sur l'antenne de BFM, sur ce bond de 30,7 milliards de dollars, soit environ 25 milliards d'euros, selon le cours actuel des deux monnaies. En ces termes : «Pour que ça parle un peu plus à tout le monde, j'ai calculé que sur chaque heure, il a gagné 3,5 millions de dollars. Sa fortune a progressé de 3,5 millions de dollars. Et pour que ça parle encore plus à encore plus de monde : pour chaque seconde, ça représente 800 euros.» Pour arriver à ce chiffre, le journaliste a divisé les milliards supplémentaires du chiffre d'affaire du patron de LVMH en 2017 par le nombre de secondes dans une année. Le résultat en est en effet proche de 800 (en prenant la base de 25 milliards, on tombe sur 792).

Peut-on pour autant dire que Bernard Arnault gagne 800 euros par seconde ? Non, et le journaliste de BFMBusiness ne s'y risque d'ailleurs pas, rappelant que c'est le patrimoine de Bernard Arnault qui avait augmenté, et non son salaire ou ses revenus.

En 2016, selon le magazine Challenges, le salaire annuel du patron de LVMH était évalué à 7 833 833 euros, soit 24 centimes par seconde. En 2017, au vu des résultats du groupe LVMH, le salaire de son patron augmentera peut-être. Mais il n'atteindra certainement pas 800 euros par seconde.

Si on ne connait pas les détails du calcul de Forbes, l'augmentation de la fortune de Bernard Arnault est strictement liée (ou quasi) à l'augmentation spectaculaire du cours de l'action de LVMH, passée en 2017 de 188 euros (en février 2017) à 248 euros (un an plus tard).



En effet, la plus grande part du patrimoine du milliardaire français est liée aux actions LVMH. En avril 2017, le groupe Arnault (détenu à 100% par la famille Arnault) s'était renforcé dans LVMH, passant de 35% à près de 47% du capital, grâce au rachat de Christian Dior Couture pour 12 milliards d'euros. Avec une capitalisation boursière estimée à 123 milliards d'euros à ce jour pour LVMH, la part d'Arnault correspond à 58 milliards (pour une fortune estimée à 60 milliards d'euros, donc).

Il convient enfin de souligner, comme l'a fait Le Monde, les limites du calcul de Forbes. Car les journalistes du magazine ne mesurent pas l'ensemble de la richesse d'un individu, mais «la valeur de tous les actifs dont nous la preuve qu'ils appartiennent à la personne». Autrement dit par Le Monde : «L’exactitude de la fortune affichée d’un individu dépend donc de la qualité de l’enquête journalistique, mais surtout de la transparence des déclarations du milliardaire. Or, il s’agit d’une vertu peu répandue à ce niveau de patrimoine.»

Dans le cas de Bernard Arnault, les «Paradise Papers» avaient par exemple révélé que le milliardaire avait logé dans des juridications offshore plusieurs yachts, une villa de 4 300 mètres carrés à quelques dizaines de kilomètres de Londres, et des participations dans des fonds d'investissement. Difficile donc d'évaluer précisément son patrimoine réel, comme celui de la plupart des milliardaires présents dans cette liste.

Bien cordialement,

Robin A.