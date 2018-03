Bonjour,

En résumé, oui c'est vrai. Plus exactement, le total des aides à la presse a atteint 79 657 023 euros en 2016. Un montant en augmentation de 2,5 millions par rapport à 2015.

Cette année là 326 titres avaient reçu des aides, alors qu'ils étaient 368 en 2016.

Ces aides comprennent :

- les aides directes: aides au pluralisme, aides au portage, aides du fonds stratégique pour le développement de la presse, dispositif de soutien à l’investissement et à l’innovation dans les entreprises de presse et les bourses d’émergence du fonds de soutien à l’émergence et à l’innovation dans la presse, créé en 2016

- les aides à la distribution

- les aides à la modernisation sociale

Les aides directes constituent l'immense majorité des aides perçues. Le détail de ces aides est disponible ici.

Qui touche le plus?

Comme en 2015, Libération est le deuxième titre le plus aidé en valeur absolue juste derrière Aujourd'hui en France. Parmi les 232 titres dont la diffusion a été communiquée, Libé était le troisième titre le plus aidé en termes d'aide par exemplaire (derrière L'Humanité et l'hebdomadaire savoyard La Vie Nouvelle).

Libération a touché au total 6,3 millions d'aides, dont 4,8 millions d'aides directes. Des montants en légère diminution par rapport à 2015.

Pourquoi Libération touche autant d'aides? Pour la même raison qu'en 2015. Comme nous l'expliquions dans une précédente réponse, Libération touche une aide que ses concurrents directs (Le Monde, Le Figaro ou Aujourd'hui en France par exemple) n'ont pas : l'aide au pluralisme. Libé, La Croix et L'Huma sont les seuls quotidiens nationaux (avec les journaux pour enfants Mon Quotidien et Le Petit Quotidien) qui bénéficient de l'aide au pluralisme.

Nous avons reçu près de trois millions d'euros à ce titre, à cause des faibles revenus publicitaires du journal. Les aides au pluralisme recouvrent plusieurs aides: l’aide aux publications nationales d’information politique et générale à faibles ressources publicitaire, l’aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d’information politique et générale à faibles ressources de petites annonces et l’aide à la presse hebdomadaire régionale et locale. Nous touchons bien sûr la première aide, destinée aux quotidiens à faible ressources publicitaires, c'est-à-dire dont les recettes de publicité ont représenté moins de 25% de leurs recettes totales. Ces dernières années, les recettes publicitaires de Libé représentent entre 10 et 15% du chiffre d'affaires global.

Et par groupe de presse?

Cette année, le ministère de la culture et de la communication a aussi présenté les aides distribuées par groupe de presse. SFR Presse (à qui appartient Libération) est le troisième groupe le plus aidé avec 7 millions d'euros d'aide, derrière Les Echos-Le Parisien (12,3 millions) et le groupe Ouest-France (9,2 millions). Et devant la société éditrice Le Monde (un peu plus de six millions).

A ces aides directes, il faut ajouter les aides indirectes accordées aux éditeurs de presse. Le détail de toutes les aides accordées à la presse est expliqué dans cette réponse.

Cordialement,

Pauline Moullot