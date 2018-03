Bonjour,

Après avoir entraîné Bordeaux, l'équipe de France, puis le PSG (dont il a été licencié il y a deux ans), Blanc n'a, pour le moment pas retrouvé de banc. Des rumeurs l'ont bien envoyé, ces derniers mois, sur ceux de Manchester United ou de l'Inter Milan, où Blanc a joué, mais à l'heure actuelle, l'ancien défenseur est toujours sans club.

Interrogé par Ecomnews, le site d'information économique du sud de la France, en octobre 2017, il répondait à ce propos :

"Comme j'ai un petit peu de temps, je m'occupe de mes enfants et de ma femme. De ma famille aussi. Et puis je m'occupe aussi de moi. Ca prend du temps tout ça. Et croyez-moi, peut-être que les gens ne vont pas me croire, mais je je vois pas les journées défiler, les semaines défiler, les mois défiler. Ma passion reste le football bien sûr. Je crois que je suis prêt pour relever un challenge, ou relever un défi. Ou avoir un projet. S'il se présente, on l'étudiera. Et s'il nous convient, on le relèvera. S'il ne se présente pas, croyez-moi, j'ai d'autres choses à faire".