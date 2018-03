Bonjour,

Votre question fait référence à une terrible photo du visage d'une jeune enfant blonde, ensanglantée, qui circule en ligne. A l'origine de sa propagation, il a l'extrême droite américaine, et notamment le compte @BasedStickman_. L'internaute écrit «Voilà ce que ces sauvages font à des enfants blancs en Afrique du Sud. Ils taillent sur leur visage des “Joker Smile”», c’est à dire des sourires de Joker, en référence au personnage du comics Batman, dont les commissures des lèvres auraient été taillées au rasoir. Le message est retweeté plus de 2 000 fois. La photo est aussi partagée, avec des messages similaires sur Reddit.

Il s’agit d’une intox. La photo, particulièrement gore, est vraie. Par contre, l’explication qu’en donne l’extrême droite américaine est fausse.

Comme l’a remarqué le site américain Snopes, la petite Charlaine qu’on voit sur la photo est bien sud-africaine, mais elle a en fait été attaquée par un chien, en septembre 2017. On trouve d'ailleurs un post Facebook, autre photo à l'appui, qui en fait le récit dès le moment de l'attaque (le post repéré par Snopes est accessible ici, attention autre image choquante). La petite Charlaine a été opérée - 70 points de suture - et survit, lit on sur un blog qui raconte son histoire, photos de son visage en cours de cicactrisation à l'appui.

Mais Charlaine n’a pas été torturée par des personnes noires. Il s’agit donc d’une image détournée.

Avec de telles procédés d’intox, l’extrême droite et les identitaires de la toile veulent mobiliser leurs troupes autour de la question des fermiers blancs en Afrique du Sud, qui feraient l’objet d’un «génocide». Si les violences raciales sont un vrai problème dans le pays, il est toutefois très compliqué de parler d’un «génocide», qui correspondrait au massacre systématique d’une population dans l’optique de la faire disparaître (voir les articles à ce sujet du Monde ou de franceinfo, datant de la fin 2017).

Le site Africa Check a d’ailleurs tenté de collecter des données sur les attaques et les meurtres de fermiers blancs en Afrique du Sud dans un très long article. Preuve que le problème ne peut pas être résumé en une photo. Surtout quand celle-ci est sortie de son contexte et détournée.

Fabien Leboucq