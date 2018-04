Bonjour,

Votre question fait référence à ce qui était autrefois le Réseau national d'alerte (RNA), définitivement remplacé, en 2015, par le Système d'alerte et d'informations des populations (SAIP). Tous les premiers mercredis du mois, les milliers de sirènes composant ce réseau, ou dépendant des communes ou de sites industriels à risque, sont testées. C'est une obligation légale.

A quoi servent ces sirènes?

Le RNA a été créé au sortir de la guerre, en 1948, lit-on sur le site du ministère de l'Intérieur. A l'époque, les sirènes sont d'abord présentes près des frontières du pays. Elles sont censées être opérationnelles face à la menace de guerre. L'arrêté de 1954 encadrant le fonctionnement du RNA évoque des «bombardements», précise un rapport sénatorial de 2017 consacré au sujet. Vingt ans plus tard, en pleine guerre froide, les «hypothèses d'utilisation étaient élargies aux risques nucléaires, bacériologiques et chimiques» par un autre arrêté.

Fort heureusement, «s'agissant de la vocation originelle du RNA de défense passive contre les menaces aériennes dans l'après-guerre et durant la guerre froide, les sirènes n'ont pas été utilisées», confirme le ministère de l'Intérieur. Ce qui ne veut pas dire que ces alarmes n'ont jamais servi. Le bureau de l'alerte, de la sensibilisation et de l'éducation des publics (qui dépend de Beauvau) donne des exemples d'utilisations du dispositif: AZF en 2001, crue de la Virdoule dans le Gard en 2015, incendies dans le Var en 2017.

2650 sirènes à terme

Libé le racontait déjà en 2013, le réseau national d'alerte et ses «vieille[s] console[s] digne[s] d'un James Bond, avec des boutons rouge et jaune» ont fait leur temps. Si bien que le RNA était devenu «totalement obsolète», jugeait le rapport pour la commission des finances du Sénat déposé en 2017 (rappelant qu'un autre rapport pointait du doigt son obsolescence dès 2002).

Depuis 2015, le RNA n'existe plus. Le système d'alerte et d'information des population (SAIP) qui a pris sa suite ne joue pas que sur les sirènes, mais aussi sur les outils numériques et téléphoniques pour alerter en cas de danger. Aussi, grâce au SAIP, le délenchement des sirènes doit être facilité. Par exemple, avec le RNA, une préfecture ne pouvait pas choisir dans quelle zone exactement activer les sirènes, mais le SAIP est censé le permettre: l'entreprise EADS développe un logiciel pour ce faire.

En 2020, 2650 sites devraient être équipés de sirènes dans le cadre du SAIP. Ils ont été choisis en fonction de la concentration démographique, et du niveau de risque (naturel, industriel, etc.)

Ci-dessous une carte de ces sites, communiquée à CheckNews par le bureau de l'alerte, de la sensibilisation et de l'éducation des publics.

«Les essais ont lieu le premier mercredi de chaque mois»

Parmi ces sirènes, 1750 sont déjà raccordées au SIAP. S'y ajoutent celles installées et opérées par les communes, dont le fonctionnement n'est pas centralisé par l'Intérieur. Il y en avait 1500 en 2010, nous explique le ministère, qui ne dispose pas de chiffres plus récent. Ajoutons aussi un millier de sirènes (selon le même recensement) sur des sites où la nature de l'activité industrielle le justifie. A terme, ces dernières pourraient être rattachées au SAIP. Enfin, plus 150 sirènes sont gérées par la préfecture de police de Paris (indépendante de l'Intérieur).

Ces plus de 4000 sirènes doivent être régulièrement testées. C'est une obligation légale.

Le dernier arrêté qui définit le fonctionnement de l'ensemble de ces sirènes date de 2007. Si on y trouve la fréquence à laquelle elles doivent émettre un son, ou encore le temps que doivent durer les sonneries, on peut aussi y lire (article 4):

Les détenteurs des dispositifs d'alerte doivent s'assurer du bon fonctionnement de leurs matériels : - pour les sirènes relevant de l'Etat, des communes et des établissements industriels autres que les aménagements hydrauliques, mentionnés au 2° du II de l'article 5 du décret du 12 octobre 2005 susvisé, les essais ont lieu le premier mercredi de chaque mois, à midi; - pour les dispositifs d'alerte des aménagements hydrauliques, il est procédé à des essais une fois par trimestre les premiers mercredis des mois de mars, juin, septembre et décembre, à douze heures et quinze minutes; - pour les autres dispositifs d'alerte, des tests ou vérifications techniques sont effectués périodiquement, au moins une fois par mois.

Fabien Leboucq