Des policiers sont en effet intervenus à l'université de Bordeaux, sur le campus de la place de la Victoire, pour déloger des étudiants d'un amphithéâtre, le mardi 6 mars. Quelques photos et vidéos montrent en effet la présence de policiers, casqués, dans un amphi, et s'approchant des étudiants matraques à la main.

Mobilisés contre la réforme de la sélection à l'université, les étudiants ont bloqué leur campus mardi 6 mars. Ils racontent que les policiers seraient intervenus à la fin de la journée, vers 20 heures, au moment de la fermeture de l'université. A ce moment, une trentaine d'étudiants voulaient continuer d'occuper la salle.

Antonin, qui fréquente la fac en deuxième année de sociologie, précise à CheckNews que les étudiants ont occupé l'amphithéâtre de manière «pacifique». L'université explique pour sa part que l'occupation des locaux était «illégale» et que le président a demandé à la police d'intervenir, en accord avec le préfet, car des dégradations ont déjà eu lieu lors d'occupations de l'université. Pendant la contestation de la loi El Khomri en 2016, les dégâts s'élevaient à plusieurs dizaines de milliers d'euros sur le campus.

Antonin a ensuite assisté à l'évacuation:

Un ensemble de personnes a décidé de rester pour la nuit. Vers 19h30, l'amphitéâtre était complètement barricadé de l'intérieur. Il y avait une centaine d'étudiants devant la fac. Les forces de l'ordre sont arrivées vers 20H, 20H15, et ont commencé à enlever les barricades et à rentrer. Les étudiants sont d'abord sortis un par un. Les premiers sont sortis assez tranquillement, puis les suivants étaient de plus en plus amochés. Jusqu'aux cinq derniers qui étaient vraiment amochés. (...) Certaines personnes disent que l'intervention des policiers était légitime, mais les insultes homophobes et racistes, les coups de matraques, ne le sont pas.

«Ils ont commencé à nous lancer des insultes racistes et sexistes... "bande de bougnoules, vous êtes que des PD..." On a fait une chaîne pacifique pour pouvoir rester, quand ils ont vu qu'ils n'y arrivaient pas en sortir un du lot ils ont assénés des coups de poings, de matraques», a indiqué un autre étudiant à France 3.

Alors que certains témoignages font état d'un étudiant sorti inconscient ou à demi-inconscient (selon les versions), la préfecture, contactée par CheckNews, affirme qu'il n'y a eu «aucun blessé» lors de cette intervention «un peu musclée». Un étudiant a été interpellé pour violences à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique. Selon les étudiants, plusieurs des personnes matraquées auraient des interruptions temporaires de travail (ITT) de trois à cinq jours.

«La liberté d’opinion, d’expression et manifestation sont des droits fondamentaux auxquels l’université de Bordeaux est particulièrement attachée. Il est en revanche inenvisageable que quelques dizaines d’étudiants bloquent l’accomplissement de ses missions de service public en empêchant les étudiants et personnels de l’université de travailler, d’étudier et d’accéder librement à l’université», fait savoir l'université dans un communiqué. Au lendemain des événements, le 7 mars, le campus est resté fermé.

Pauline Moullot