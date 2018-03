Bonjour,

Cette statistique ne sort de nulle part. Explications :

Mi-février, dans un numéro où L'Obs mettait en avant les «dangers du tribunal médiatique», l'hebdo publiait une interview de la militante féministe Caroline de Haas, titrée ainsi : «Un homme sur deux ou trois est un agresseur».

A la question «Vous militez depuis longtemps contre les violences faites aux femmes. Aujourd'hui, vous n'hésitez plus à médiatiser certaines affaires. On a le sentiment que vous en faites même une stratégie...», Caroline de Haas répondait :

« Grâce au mouvement #Metoo, il y a enfin une prise de conscience de l'ampleur des violences sexuelles. Aujourd'hui, il est admis qu'une femme sur deux a été victime de viol, d'agression ou de harcèlement. En revanche, ce qui n'imprime pas, c'est la conclusion qu'il faut en tirer. A savoir qu'un homme sur deux ou sur trois est un agresseur ».

Le 26 février, la militante annonçait, dans un post de blog publié sur Mediapart, qu'elle quittait les réseaux sociaux. Egratignant au passage L'Obs : «Le journaliste a décidé, sans me faire relire ou valider mes propos, de titrer "Un homme sur deux ou trois est agresseur", déclenchant ainsi une vague de haine et de harcèlement sur les réseaux sociaux. Était-ce volontaire ou pas ? Je n'en sais rien. Au fond de moi, je ne peux m'empêcher de penser qu'un journal qui choisit de titrer ces propos le fait délibérément. Pour faire le buzz. Sans se soucier qu'au passage, on casse, on brise».

Qu'a vraiment dit Caroline de Haas ? L'Obs a publié, le 27 février, la citation originelle de la militante (issue d'un enregistrement), avant que ses propos ne soient retranscrits, puis mis en forme :

« S'il y a une femme sur deux qui est victime de violences sexuelles en France, j'en sais rien, c'est peut-être... pas un sur deux parce qu'il y a peut-être des mecs qui violent plusieurs meufs, mais c'est au moins un sur trois, c'est énorme, c'est énorme. Et en fait c'est trop dur à admettre, ça ».

Le titre est-il fidèle aux propos de la militante ? Oui pour L'Obs, qui écrit : «A l’évidence, la déclaration brute de Caroline De Haas, telle qu’elle ressort de notre enregistrement, démontre que son message n’a nullement été dénaturé dans la version écrite publiée».

Reste une question : d'où sort ce chiffre ? De nulle part, et la militante le reconnaît elle-même dans son post de blog. «Si une femme sur deux est victime, combien d'agresseurs nous entourent ? Est-ce un homme sur deux ? Un homme sur trois ? Je n'en sais rien. Je sais juste que c'est beaucoup».

Concernant l'autre chiffre cité par la militante féministe, celui d'une femme sur deux victime d'un homme, il se rapproche du résultat d'un sondage d'Odoxa, réalisé pour franceinfo et Le Figaro en octobre 2017 auprès de 995 femmes sur Internet. Lequel sondage concluait que 53% des femmes avaient déjà été victimes de harcèlement sexuel ou d'agression sexuelle.

D'autres chiffres existent, issus d'enquêtes plus poussées, mais portant sur des définitions plus restreintes des «agressions sexuelles». En octobre 2017, une enquête de l'Institut national d'études démographiques (INED), réalisée à partir d'un échantillon de 27 268 personnes, révélait que 14,5% des femmes affirment avoir subi au moins une forme d'agression sexuelle au cours de leur vie. Mais ces chiffres ne concernaient pas les faits de harcèlement sexuel ou d'exhibitionnisme. D'après une autre enquête, menée en 2014 par le Défenseur des droits et publiée en 2015, une femme sur cinq a été confrontée à du harcèlement sexuel au travail dans sa vie professionnelle.

