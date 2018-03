Bonjour,

Cette question nous a été posée en réaction à l'édito du directeur de la publication de Libération, Laurent Joffrin. Lundi 5 mars, celui-ci a écrit:

Le Média est un organe de propagande pour La France insoumise et non une entreprise journalistique. La chose n’a rien de déshonorant : tous les partis ou presque ont, ou ont eu, leur organe officiel. Il suffit de le dire.

Voici les quelques éléments de réponse que nous pouvons donner.

Deux journalistes sur le départ accusent Le Média d'être un média «militant» voire un «comité de soviets»

Aude Rossigneux, l'ex-rédactrice en chef aujourd'hui évincée, avait même déclaré avant le lancement : «Ce ne sera pas la Pravda, ce ne sera pas une chaîne de propagande». Lasse, elle a déclaré au Monde ce week-end: «Toute cette histoire montre que j’ai eu un tort : vouloir à tout prix rester journaliste, là où on attendait de moi que je sois militante». Contactée par CheckNews, elle n'a pas souhaité répondre à nos questions.

Noël Mamère, qui a quitté la rédaction dans la foulée, avait dans un premier temps expliqué au Monde être notamment parti à cause du «traitement du conflit en Syrie». Il a été encore plus virulent mardi soir dans une interview à Quotidien, où il évoque pêle-mêle un «comité de pilotage [qui] ressemble plutôt à un comité des soviets (...) des amis de Mélenchon capables de ce type de procédé qui rappellent quand même les heures les plus pénibles (...) [et que] c’est une TV qui reproduit à l’identique les idées défendues par la France insoumise». Estimant même avoir été «manipulé».

"Le comité de pilotage ressemble plutôt à un comité des soviets. C’est une TV qui reproduit à l’identique les idées défendues par la France insoumise."



Fin de contrat d’A. Rossigneux, traitement du conflit syrien : Noel Mamère s’exprime suite à son départ du "Média".#Quotidien pic.twitter.com/ZgKHX68KUn — Quotidien (@Qofficiel) March 6, 2018

Des liens très forts entre Le Média et les insoumis

CheckNews avait par ailleurs abordé dans une autre réponse les liens entre Le Média et le parti de Jean-Luc Mélenchon. On y expliquait nous aussi que la co-fondatrice du Média était l'ancienne directrice de communication de La France insoumise pendant la campagne présidentielle. A propos de l'autre co-fondateur, le psychanaliste Gérard Miller, on précisait qu'il n'avait «jamais travaillé pour La France insoumise. Il est un sympathisant, et ne s'en cache pas. Il a signé plusieurs tribunes en faveur du leader insoumis et a d’ailleurs réalisé un documentaire sur l’homme politique». Le troisième homme du comité de pilotage du Média, le réalisateur Henri Poulain, est simplement décrit par Le Monde comme «film[ant] par passion les happenings militants de Nuit debout».Parmi les journalistes de l'équipe, le journaliste Guillaume Tatu était le conseiller médias de Jean-Luc Mélenchon pendant la présidentielle, a animé ses meetings de campagne, et la webradio des Insoumis «Jours heureux».

Lundi, une scène plutôt cocasse faisait le bonheur des internautes. Des autocollants noirs masquaient les marques et autocollants apparaissant sur les ordinateurs des membres de l'équipe en plateau. Lundi, le responsable réseaux sociaux Mathias Enthoven était au côté de Sophia Chikirou en direct, quand tous ses autocollants sont tombés, laissant apparaître... des stickers de La France insoumise. Pour de nombreux commentateurs, c'est une preuve de plus de la proximité du Média avec le parti de Jean-Luc Mélenchon.

Le Média, lui, préfère ironiser sur le sujet:

#Scoop : des Insoumis sont infiltrés au Média. Saurez vous les retrouver ?

Pour vous aider : une enquête exclusive et approfondie à retrouver sur Mediapart. @mathenth

Dans le même temps, Marianne a révélé que cinq membres de l'équipe logistique du Média (pas des journalistes) étaient proches voire élus aux couleurs de LFI. C'est le cas de Manon Monmirel, suppléante du député Eric Coquerel, et de Michel Mongkhoy, suppléant de Danièle Obono. Le graphiste Maxime Viancin a réalisé une partie des logos de la campagne LFI. Julie Maury et Romain Spychala ont, comme le journaliste Guillaume Tatu, participé à la webradio des Insoumis.

Le Média et ses journalistes se sont, à ses débuts, attachés à répéter avec insistance que ce ne serait pas «le média de Jean-Luc Mélenchon».

Un média engagé

Que de nombreux membres du Média soient proches de LFI n'est pas très surprenant vu l'histoire de la webtélé. Ce n'est bien sûr pas suffisant pour parler de propagande.

Dans une autre réponse consacrée au JT du Média, CheckNews avait regardé les JT pendant une semaine et n'avait«relevé aucun sujet sur LFI ou sur Jean-Luc Mélenchon la semaine de notre comparaison. La cuisine politique de tous bords n’est d’ailleurs quasiment pas abordée dans ses JT». Mais ne pas faire de sujet sur LFI ne signifie pas pour autant qu'une vision différente de celle du parti est relayée par la webtélé.

Marianne souligne ainsi :

Pour l'heure, le choix des invités confirme le tropisme mélenchonien. Les Insoumis Thomas Guénolé ou Adrien Quatennens ont ainsi déjà eu droit à leur interview en tête-à-tête, alors qu'aucun élu de La République en Marche ou de Les Républicains n’a encore été reçu.

Notons toutefois que la direction du Média a expliqué à l'hebdomadaire «vouloir recevoir prochainement des responsables de partis du centre et de la droite, ainsi que des éditorialistes libéraux. Eric Brunet aurait déjà donné son accord, tandis que l’invitation d’élus FN est encore en discussion. Selon Gérard Miller, une prochaine émission sera par ailleurs consacrée aux comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon… en présence de deux journalistes de Radio France auteurs d’une enquête sur le sujet. Les mêmes qui ont été récemment qualifiés de « bras cassés » et de « CIA médiatique » par le député de Marseille».

En résumé, les liens entre La France insoumise et Le Média sont nombreux et avérés. Si la nouvelle télé ne se cache pas d'être un média «engagé», elle réfute en revanche être un organe de propagande. Enfin, deux journalistes sur le départ dénoncent une ligne militante. Il est donc à tout le moins un média militant qui, pour l'instant, ne se fait pas l'écho du pluralisme politique.

Cordialement,

Pauline Moullot