Bonjour,

Votre question, intervient au moment où des barrages sont mis en place par la population pour dénoncer l'insécurité de l'île. Vous faites référence à cette vidéo, postée sur Twitter par Laurent Wauquiez (qui s'est rendu quelques jours à Mayotte la semaine dernière) qui dresse un tableau apocalyptique des moyens dont disposent les forces de l'ordre à Mayotte :

Rencontre sur un barrage routier avec ces Mahorais qui n’en peuvent plus de la situation actuelle. On ne peut pas tolérer un tel niveau d’insécurité dans un département français. La République a capitulé à Mayotte. pic.twitter.com/iT7XT4Ih4Y — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) 6 mars 2018

Voilà ce que déclare notamment le président de LR à des Mahorais:

«Les policiers ont 36 voitures, il n'y en a que 10 qui marchent. On devrait quand même pouvoir sécuriser le pourtour de l'île : on a sept bateaux, il n'y en a même pas deux qui marchent!»

Les deux bateaux de la PAF étaient en rade la semaine dernière

A Mayotte, c'est la marine nationale qui coordonne les actions de contrôle, assistance et interceptions de la zone, sous l'autorité du couple délégué du gouvernement—commandant de zone maritime, comme ailleurs en outre-mer. Il s'agit notamment d'intercepter les embarcations illégales en provenance des Comores ou de Madagascar. Sept embarcations, comme le dit Laurent Wauquiez, sont concernées dans ces roulements, appartenant à des services disctincts (la gendarmerie, la police aux frontières et les douanes).

Combien de ces sept navires sont opérationnels?

Voilà ce que nous dit Alexandre Adam, responsable régional du syndicat SGP Police FO.

«La semaine où Laurent Wauquiez et passé, sur ces sept bateaux amenés à être engagés en mer, il y en avait trois qui étaient sur le planning d'alerte, fourni par 2 acteurs de la lutte contre l'immigration clandestine (Marine nationale et gendarmerie maritime). Peut être que les autres services avaient des navires en état de fonctionner non inscrits au planning. Mais au niveau police, en revanche, nos deux bateaux étaient indisponible en raison d'avaries diverses. Cette semaine un bateau de la PAF est à nouveau à l'eau, mais l'autre reste hors service»

Il y avait donc, selon cette source locale, au moins trois navires opérationnels la semaine dernière, et au moins deux navires hors service.

De son côté, le ministère de l'Intérieur affirme à Checknews qu'à ce jour, 5 bateaux sont à l'eau sur les sept de la flotte. Et précise que deux navires neufs sont attendus 2 neufs pour les mois à venir. Il s'agit d'intercepteurs. Qui pourraient être les navires évoqués dans le «Plan Mayotte sécurité pour Tous»... il y a presque deux ans.

Il y a deux ans, le plan sécurité Mayotte diagnostiquait des moyens maritimes insuffisants et promettaient des nouveaux navires... qui ne sont jamais arrivés

Dans ce plan adopté en mai 2016, il était déjà fait le diagnostic du manque de moyens en mer. On lisait que le parc de sept vedettes ne pouvait être utilisé au quotidien «dans sa plénitude», «en raison de faiblesses structurelles». Etait évoquée la livraison de bateaux plus performants et plus rapides. Qui ne sont donc pas arrivés. Voici ce que disait le point n°24 du plan:

444 interceptions en mer ont été réalisées en 2015 et 9 825 personnes ont été prises en charge par les services de l’action de l’Etat en mer. Ces chiffres sont d’autant plus remarquables que le volant actuel des sept vedettes ne peut être utilisé au quotidien dans sa plénitude. En effet, l’équipement souffre de faiblesses structurelles auxquelles il conviendrait de remédier en ayant recours à des bateaux plus performants et plus rapides afin d’être en mesure d’intercepter plus efficacement les embarcations illégales en provenance des Comores ou de Madagascar. De même, l’uniformisation des vedettes sera recherchée dans un triple objectif de meilleures interopérabilité, maintenance et temps de disponibilité sur mer des bateaux.

Un quart des véhicules du parc de police du commissariat de Mamoudzou «en souffrance», selon un responsable syndical

La situation n'est pas plus reluisante concernant les véhicules terrestres, même si les chiffres données par Laurent Wauquiez sont très exagérés, selon plusieurs sources. Le parc de la police à Mayotte (tout compris) avoisine les 90 véhicules dont 70 véhicules légers. «Même si évidemment certains véhicules peuvent temporairement être en panne ou en réparation».

«Il y a deux parcs de véhicules de taille à peu près égale, celui de la PAF et celui du commissariat de Mamoudzou, qui comptent tous deux un peu plus de trente voitures, explique de son côté Alexandre Adam, de SGP Police FO. Le parc de la PAF est en état correct, parce que nous avons deux mécaniciens. C'est plus critique pour le parc de la police de Mamoudzou, qu'évoque probablement Laurent Wauquiez, et qui ne dispose pas de personnel pour réparer les voitures. Il y a une dizaine de véhicules en souffrance, c'est à dire un quart du parc. Il reste un peu moins d'une trentaine de véhicules "roulants", mais souvent en âge d'être réformés (âge ou kilométrage atteint), et souffrant quasiment tous des mêmes maux (difficultés à obtenir des réparations pérennes, pièces en attente d'arrivée sur l'île). Mais les fonctionnaires de police utilisent tout de même les véhicules en attente de pièce et de réparation».

Contacté par Checknews, le ministère de l'Intérieur précise que des véhicules neufs sont régulièrement livrés dans l'île : 4 véhicules sont arrivés depuis le début de l'année pour la PAF. Et une trentaine depuis 2016. Par ailleurs, une vingtaine de véhicules devraient être prochainement équipées de «vitres en polycarbonate» pour éviter les bris de glace.

En résumé, à Mayotte (comme quasiment partout ailleurs en France) les policiers se plaignent effectivement des moyens vétustes ou insuffisants, et un certain nombre de véhicules sont bien en HS (que ce soit des bateaux ou des voitures). Même si le tableau dressé par Laurent Wauquiez est caricatural.

Cordialement

C.Mt